Toledo asegura ser inocente; diputados pueden quitarle fuero

El diputado del PT aclaró que no teme enfrentar la justicia y apeló al buen juicio de sus compañeros legisladores.

El diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo aseguró que será sometido a un juicio de procedencia este miércoles.

A sabiendas de que el proceso que se siguió en su contra está plagado de irregularidades y violaciones al estado de derecho y al debido proceso, por parte de un grupo de la fracción mayoritaria en San Lázaro.

¿De qué se le acusa a Mauricio Toledo?

El exjefe delegacional en Coyoacán sostuvo que este grupo lo esta haciendo responsable de los fracasos electorales que sufrió Morena.

“Soy inocente del cargo que se me ha fabricado. No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político en donde quién me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito”, afirmó.

Señaló a las autoridades de la Ciudad de México de estar pendientes del proceso en su contra, en vez de ocuparse de asuntos mas importantes, como los contagios Covid y las investigaciones sobre la línea 12 del Metro.

El diputado del PT dijo que seguir los procedimientos señalados en la ley “de nada ha valido ante una conducción plagada de irregularidades desde el inicio y con intervención externa en los órganos de la Cámara de Diputados”.

Sin miedo a la justicia

“El final ya estaba decidido desde antes de iniciar una carpeta de investigación o instruir un juicio de procedencia”, indicó.

Dijo que, dentro de Morena, hay compañeros de reconocida trayectoria que luchan por ensanchar derechos y libertades para México.

Sin embargo, también menciono que una parte del grupo mayoritario en nada ayuda para que estos objetivos se logren.

El diputado por el PT, señaló que no teme enfrentar la justicia y apeló al buen juicio de sus compañeros legisladores.

Y a su conciencia para evitar sentar un mal precedente que más adelante se pueda lamentar, por no detenerlo a tiempo.

Mauricio Toledo Gutiérrez, está acusado del delito de enriquecimiento ilícito.