Mario Delgado pide a disidentes de Morena reconocer encuestas

Ante las quejas de aspirantes a las candidaturas a gobernador que no se vieron beneficiados con las encuestas de Morena, el líder nacional de ese partido, Mario Delgado, aseguró que respetan el derecho que tienen de impugnar ante Tribunales aunque no lo comparta, pero les recordó “que no pueden reconocer las encuestas que si ganan y desconocer las que no los benefician”.

En conferencia de prensa en Ciudad Juárez, llamó a todos los militantes a la unidad y a que no antepongan sus interés personales “por encima del proyecto de transformación”, lo anterior después de que el senador Cruz Pérez impugnara la candidatura a gobernador de Chihuahua de Juan Carlos Loera.

“Llamar a la unidad, no estar unidos no va en contra de alguna persona, va en contra del proyecto, de la aspiración de nuestro movimiento, entonces llamó a que si Morena les da la oportunidad de participar a que se comprometan con la unidad… No puedes reconocer las encuestas que ganas e impugnar las que no ganas”.

El líder morenista señaló que la gente se da cuenta de las incongruencias de algunos militantes de Morena, y dijo que respetará si los disidentes deciden tomar otro camino.

Recordó que los estatutos de Morena les permiten tener candidaturas de externos hasta el 50 por ciento, lo que permite integrar a más perfiles.

Por último, señaló que tiene tres meses para crear la estructura de la defensa del voto, y pidió a los gobierno estafarles no “meterse en las elecciones”.