María Luisa Albores quedará al frente de Semarnat: AMLO

Escucha la nota:



Víctor Manuel Toledo Manzur, el biólogo y académico que encabezaba la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dejó la dependencia por problemas de salud, y vienen más reajustes en las subsecretarías de la Federación por la austeridad republicana que obliga la crisis.

Al menos así lo planteó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este miércoles durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Información relacionada: Grupo México niega trato de excepción de Semarnar

“Es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud además la actividad pública, el servicio público produce estrés; es una gente de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto de el país, y consecuente del país”, expresó en el Salón Tesorería sobre el ex secretario Toledo Manzur.

Gobernamos con rectitud y amor al pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/lCiQT7npCT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 2, 2020

El Jefe del Ejecutivo aseguró que la renuncia, le fue revelada desde antes de que trascendiera la inconformidad del académico que trascendió por el uso del glifosato en México, que respalda Agricultura.

“Me estaba informando que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar, desde antes de que se generara la polémica por lo del agroquímico, y ya la semana pasada él me dijo que no podía seguir”, aseveró. López Obrador confirmó que el ex secretario deja la vida pública para regresar a la academia.

“Va en su lugar María Luisa Albores, que también es ambientalista, actual secretaria del Bienestar, y para Bienestar va a ascender el subsecretario Javier May, eso se va a formalizar este mismo miércoles”, confirmó.

Aprovechó además para puntualizar que las subsecretarías que se quitaron, como la de Gobernación donde estaba Ricardo Peralta, son por medidas de austeridad.

“El Gobierno tiene que apretarse más el cinturón para tener presupuesto y seguir ayudando a la gente, antes cuando había una crisis se le decía a la gente que ni modo, se tenían que apretar el cinturón, ahora el que se aprieta el cinturón es el Gobierno”, dijo.

“No desaparecen las funciones, va a seguirse atendiendo todo lo relacionado con la minería, pero lo va a hacer una de las dos subsecretarías de la Secretaría de Economía que asume esa función, y lo mismo en Gobernación, en Agricultura, Hacienda, Energía, en fin, en todas las Secretarías prácticamente se van a eliminar estos cargos, una subsecretaría para gastar menos”, indicó.

“Si hubiésemos seguido con el tren de gasto de antes, se tendría que seguir endeudando al País”, por lo que resaltó una vez más la austeridad republicana, es una opción administrativa y moral en tiempos de crisis.