María Luisa Albores encabeza primera reunión como titular de la Semarnat

María Luisa Albores encabezó este jueves su primera reunión de trabajo como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de la renuncia de Víctor Manuel Toledo.

En este marco, aseguró que seguirá trabajando bajo los principios dictados por el presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar, al tiempo en el que agregó que trabajará de la mano con cada una de las entidades del país mediante una escucha directa para conocer sus conflictos y saber en cuáles la Secretaría podrá enfocarse y sacarlos adelante.

Aseguró que dará continuidad al proyecto encaminado a la creación de comités locales para atender de manera transversal el medio ambiente y darle vida a los centros integradores, en coordinación con otras instituciones y dependencias.

Precisó que los comités surgirán de la participación democrática a nivel de ejido, de comunidad, de ranchería, y la Semarnat será la ventanilla para atender las necesidades que en ellos se concentran.

Albores González aseguró que la austeridad continuará siendo su etiqueta de trabajo, como lo hizo durante su labor en Bienestar, sin que ello implique dejar de lado los proyectos que ya se venían haciendo en Medio Ambiente.