Mantendrá gobierno capitalino Alerta por Violencia contra las Mujeres

La Ciudad de México mantendrá un año más la Alerta por Violencia contra las Mujeres decretada hace dos años por la administración local, confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

En entrevista, la mandataria capitalina agregó que se hará una evaluación de este mecanismo, pues a diferencia de otros estados donde se había impuesto esta medida desde el ámbito federal, aquí en la capital está dando resultados positivos para hacer frente a la violencia de género.

“Sí, se mantiene y vamos a hacer una evaluación también con el Instituto de las mujeres a nivel nacional porque nosotros habíamos dicho, inclusive antes de entrar al gobierno, que en muchos estados de la República se había decretado la alerta de género desde el gobierno federal hacia las entidades de la República y que no había tenido ningún resultado, el día de ayer mencionamos que tan sólo el feminicidio se ha reducido 25% en la ciudad y que no es un número que no va acompañado de una serie de políticas”, declaró.

En este sentido la funcionaria refirió que parte del trabajo que se hace en la Fiscalía capitalina se compartirá con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección y Seguridad Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al respecto, la fiscal Ernestina Godoy detalló para disminuir la incidencia y a su vez aumentar las detenciones se trabaja en materia de flagrancia para armar carpetas de investigación sólidas, así como de investigar a quienes están alrededor de un caso de feminicidio y la implementación del turno ampliado para no detener las indagatorias.

“Ustedes saben que en las fiscalías tenemos turnos de 24 × 48, entonces lo que se hace es que se inicia pero se cambia el turno y se espera en 48 horas para seguir con esa investigación, aquí no es así, eso lo tenemos en violación, lo tenemos en acoso y lo tenemos obviamente en feminicidio, no se para la investigación ni un minuto, ese es el famoso turno continuado… Son varias medidas, pero en el tema jurídico es esa parte y quedamos ya de compartirlo con la secretaria Rosa Icela”, apuntó.