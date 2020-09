‘Maniobra’ del PRI en San Lázaro fue ‘chicanada’

Escucha la nota:



La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, justificó los más recientes traspasos de legisladores que ha tenido, con tal de incrementar sus números, convertirse en tercera fuerza y reclamar la Mesa Directiva.

El coordinador Reginaldo Sandoval y el vicecoordinador Benjamín Robles, afirmaron que los movimientos de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron una “chicanada”.

Pero en el caso del PT y la adhesión de diputados morenistas y de Encuentro Social, fue ayuda de aliados.

Los perredistas que se pasaron unas horas al PRI, en breve volverán al Sol Azteca pero lo harán “manchados2.

“Sí pues ya se les dijo que pueden tener 15 minutos de militancia en el PRI, pero la mancha ya se les quedó pa’siempre. Porque ven la maniobra que hizo el PRI ayer, jala a cuatro diputados del PRD para rebasar en número a nosotros, esa es una maniobra, una chicanada que la hacen de un momento a otro y nos parece totalmente reprobable”, aseveró el coordinador Sandoval.

Los movimientos de las bancadas del Partido Encuentro Social (PES) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al PT, fue un “caminar juntos” y una muestra de apoyo en la coalición mayoritaria en el recinto, insistieron

Reservaron la información respecto a si el PT volverá a sumar más integrantes, luego de que el vicecoordinador Gerardo Fernández, quien se autoproclamó presidente de la Cámara este 31 de agosto, afirmara tener al menos otros cuatro expedientes de diputados morenistas que están dispuestos a moverse al PT.

Afirmaron que están en una “revolución pacífica” por llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, al declarase convencidos de que son la tercera fuerza política.

Ello, pese a que en los registros el PT se quedó con 46 diputados, y el PRI, subió a 50, con las adhesiones de diputados perredistas registradas este 31 de agosto.

Insistieron en que los dichos del Presidente de la República sobre las “maniobras” para ganar puestos, no les aplican a ellos porque son aliados. La advertencia iba dirigida al PRI, refrendaron.

“Yo con todo respeto, cuando escuché al Presidente dije, ya se chingaron los del PRI, porque nosotros somos de la cuarta transformación y entre nosotros no hay esos juegos, ¡nos apoyamos! Lo que dijo el Presidente es que no es correcto lo que ayer vimos, en esta simbiosis de PRD y PR, eso es lo que no es correcto”, argumentó el diputado Robles.

Los petistas perfilaron que su agenda parlamentaria para el siguiente periodo ordinario estará enfocada a los temas sociales, laborales y avalar un presupuesto que fortalezca la estrategia del Gobierno Federal.