Magistrados increpan a José Luis Vargas; no votamos en manada

Magistrados dejaron en claro que sus votos son razonados, por lo que no votan en manada.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) increparon al titular del órgano jurisdiccional, José Luis Vargas Valdez por los comentarios que hizo sobre el sentido de las votaciones durante las sesiones del pleno.

Durante la sesión de este miércoles, cuando se discutía un proyecto relacionado con la paridad de género en el Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas, Vargas Valdez dijo que su homóloga Mónica Soto Fregoso se equivocaba respecto a que su voto sería en contra.

“En el caso del presagio que hizo que todos votaríamos en contra, yo le diría que en mi caso no es así. Es decir, yo sí lo aclaro, mi voto es independiente, mi voto no va en grupo o en manada; mi voto es individual y es responsable, a partir de cada caso concreto”.

No somos manada

Lo anterior provocó el reclamo de la magistrada Janine Otálora y de los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes Barrera, así como de Felipe de la Mata, quienes dejaron en claro que sus votos son razonados, por lo que no votan en manada.

“No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, el de me parece de todos, son votos fundados, son votos independientes”.

“Yo me hago responsable individualmente de mis votos, de la congruencia de los mismos, lo cual puedo demostrar y tengo documentado; y votar en el sentido de una mayoría, de ninguna manera es votar, como usted lo ha señalado, como manada”

“Siempre, en un colegiado, se toman decisiones por mayoría o por unanimidad y si es mayoría, no significa que no se razonen o que tengan que tomarse en manada o en grupo”.

“Todos mis votos son individuales, razonados y jurídicamente establecidos, me parece que sería de otra forma, inclusive irracional hacer acusaciones de grupos o manadas que no existen y que no se pueden comprobar”, señaló.

José Luis Vargas ofrece disculpas

En respuesta, el presidente del TEPJF José Luis Vargas ofreció una disculpa por sus comentarios, los cuales, dijo, fueron en sentido metafórico.

“Pido una disculpa por el término, era metafórico, por supuesto, no estoy refiriendo, es simplemente el voto en bloque. Si eso le ofendió, le pido una disculpa”.

A su vez, el magistrado Indalfer hizo un exhorto a cuidar las expresiones, ya que la cortesía en las discusiones de los tribunales es muy importante.

Así el presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, se retracto de haber usado la palabra manada ante los magistrados.