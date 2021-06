Luis Videgaray impugnará inhabilitación decretada por la SFP

Escucha la nota:



El ex canciller Luis Videgaray Caso advirtió que impugnará la inhabilitación que le fue decretada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y aseguró que en la notificación oficial que le fue hecha, se asegura de manera oficial que “no obtuvo beneficio o lucro” de la supuesta falta de veracidad de sus declaraciones patrimoniales.

A través de una carta difundida a través de sus redes sociales y dirigida a la opinión pública, el también ex Secretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto, advirtió: “es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”.

Información relacionada: SFP inhabilita a Luis Videgaray por 10 años

La SFP dio a conocer que Videgaray Caso había sido inhabilitado por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.

En el documento firmado en Cambridge, Massachusetts, el ex Secretario aclaró que las cuentas bancarias a las que alude la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de cada declaración.

Aseveró que de su parte no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP y agregó que en la notificación oficial de la inhabilitación la propia Secretaria aclaró que no se generó ningún daño o prejuicio por estos hechos.

¿POR QUÉ SE LE INHABILITA?

De acuerdo con la dependencia que dirige Irma Eréndira Sandoval, el ex funcionario de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, Videgaray no acreditó la falta de veracidad de sus declaraciones patrimoniales durante tres años consecutivos.

Esos tres años corresponden al tiempo en el que Luis Videgaray se desempeñó como titular de Hacienda, es decir, de diciembre de 2012 a septiembre de 2016.