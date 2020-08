‘Lozoya está mintiendo para salvarse de la cárcel’, responde Penchyna a señalamientos

El ex senador por el PRI aseguró que tuvo “graves diferencias personales” con Emilio Lozoya.

El ex presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna Grub, aseguró que no sobornó ni fue sobornado por nadie para que se aprobara la reforma energética, como lo denunció el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

En una carta dirigida a la opinión pública, el ex senador por el PRI aseguró que tuvo “graves diferencias personales” con Emilio Lozoya durante la discusión y redacción final de la reforma energética.

Señaló que estas diferencias obedecieron -entre otras cosas- a que se opuso tajantemente a la propuesta de Emilio Lozoya de que su administración pudiera asociarse con empresas privadas sin pasar por la decisión del Consejo de Administración y órganos reguladores.

David Penchyna resaltó que quien quiera creerle a Emilio Lozoya está en libertad de hacerlo, pero sostuvo que el ex director de Pemex miente porque tiene incentivos para hacerlo.

“Lozoya Austin está mintiendo para salvarse de la cárcel y, en esa ruta, dañar a todo aquel que se le haya cruzado políticamente en el camino”, resaltó el ex senador priista, quien denunció que el ex director de Pemex busca golpearlo política y mediáticamente.

Penchyna Grub indicó que no puede deslindarse de la reforma energética, la cual, aseguró, aún defiende, ya que abre oportunidades para construir un México próspero y competitivo.

Rechazo cualquier acto ilegal o componenda con Emilio Lozoya y aseguró que estará siempre a disposición de la autoridad para aclarar este asunto, además de que se reservó el derecho a ejercer todas las acciones legales que la ley le otorga.