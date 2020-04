“Los tiempos se acercan” para decretar fase tres: López-Gatell

Escucha la nota:



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, indicó que “los tiempos se acercan” para decretar la fase tres por la emergencia sanitaria de Covid-19, por lo que manifestó sentirse preocupado por el relajamiento que algunos ciudadanos tienen del llamado a quedarse en su casa y al aislamiento.

En conferencia de prensa, explicó que en la sesión del Consejo de Salubridad General se acordó que la Secretaría de Salud será quien emita los lineamientos “para segmentar la movilidad” entre un municipio que de alta transmisión de coronavirus y los que tengan bajo nivel de contagió, pero serán las autoridades estatales quienes se encarguen de vigilar la aplicación de estas medidas.

Reiteró a los ciudadanos que se debe quedar en su casa como la única medida de evitar la propagación de contagios y el colapso del sistema de salud.

Información relacionada: Suman 8,772 casos positivos y 712 decesos por COVID-19 en México

López-Gatell aclaró que las medidas de confinamiento son indispensables a pesar de la presión económica que existe.

<

Por último, recordó que cuando una persona fallece por Covid-19 los familiares no pueden despedirse porque se encuentra sedado, y una vez que fallece el cuerpo debe ser incinerado lo antes posible porque aún es un foco de infección, con excepción de aquellos que no se han identificado o no son reclamados.