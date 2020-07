Los fanfarrones ya no son bien vistos: AMLO

El presidente de México destacó que en su gobierno ya no hay corrupción ni impunidad para los mismos.

Desde el recinto portuario en Playa Azul, Manzanillo, Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador instaló “una nueva etapa en el manejo portuario en el país”, bajo el mando de la Secretaría de Marina que tiene la instrucción de erradicar la corrupción, el contrabando, el tráfico de drogas y la inseguridad.

La Secretaría de Marina debe garantizar la soberanía, el cuidado de los litorales y ahora “la vigilancia y protección” de los puertos de México; “ese es el nuevo rol que se le está asignando para que “podamos lograr dos propósitos que sigas siendo Manzanillo un puerto próspero en lo comercial y que al mismo tiempo sea un puerto seguro, sin violencia, sin corrupción”. Ese es el propósito de la visita que “marca el comienzo de una nueva política y una nueva etapa en el manejo portuario de nuestro país”, refrendó el Jefe del Ejecutivo.

“Manzanillo es muy importante para el comercio exterior; es el puerto más importante de la república antes de el despertar de Asia, antes de que China se convirtiera en la fábrica del mundo. Durante siglos, el puerto más importante de México fue Veracruz en el golfo de México, ahora, el comercio de Asia ha convertido a Manzanillo en el puerto más importante del país en cuanto a comercio exterior” pero, “el progreso y el auge, esta bonanza, trajo aparejada la introducción de mercancías ilícitas que pasan por este puerto: contrabando y lo más lamentable, los químicos que se utilizan para la elaboración de drogas que son muy mortíferas, peligrosas, y muchas de esas drogas pasan por este puerto. Por eso Colima, a pesar de ser un estado con poco territorio, con poca población, es de los estados con más violencia en el país y tiene que ver con el puerto y tiene que ver con el tráfico de drogas, de ahí que tenemos que tomar decisiones”, abundó el primer mandatario mexicano.

López Obrador recordó que para la ciudadanía, las dos instituciones que salen mejor calificadas son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la defensa con cerca de 88% de aprobación por eso vamos a llamar a la Secretaría de Marina para que nos ayude a enfrentar el problema de inseguridad y tráfico de drogas en este y en otros puertos del país”, detalló.

El presidente López Obrador destacó que una vez que se reformó la Constitución para que las fuerzas armadas ayuden en tareas de seguridad pública y se fortalece la Guardia Nacional, que ya tiene 96 mil efectivos, “vamos a poder regresar a las costas, a los litorales a los marinos, que se utilizaban en gobiernos anteriores para hacer operativos en tierra, cuando no es esa su función principal”, apuntó.

Finalmente, López Obrador consideró que ahora los “fanfarrones, fantoches, prepotentes, alzados, corruptos, ya no son bien vistos… se va a seguir estigmatizando; nada de que son audaces, muy vivos y exitosos los que triunfan a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Tenemos que reconocer al que con trabajo, de conformidad con la ley, sale adelante; no al corrupto, no al que se aprovecha del influyentismo o el que se aprovecha de los cargos para hacerse grande con la riqueza mal; se va a acabar la corrupción“.