López Obrador sostuvo encuentro con altos directivos

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con directivos de varias empresas, entre las que destacan Society Council of the Americas, Scotiabank, HSBC, Walmart, entre otros.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Mandatario Nacional publicó lo siguiente: “Cenamos con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation”.

En el mismo mensaje adjuntó una imagen de la cena con los representantes de reconocidas empresas.

Se desconocen los detalles del evento realizado en Palacio Nacional de la capital.