López Obrador descarta muerte de Nemesio Oseguera

Escucha la nota:



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho haya sido detenido o esté muerto.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho / OFAC

En la conferencia matutina de este lunes, desde Xalapa, Veracruz, el Primer Mandatario refirió que se trató de una noticia falsa.

Información relacionada: AMLO encabeza mensaje a medios desde Veracruz

“Se comprobó que fue un rumor no sucedió lo que se rumoraba, que había sido detenido este personaje o había fallecido, son mentiras, todo lo que está sucediendo de noticias falsas”, apuntó.

“Nosotros hemos definido la estrategia de seguridad, estamos atendiendo las causas que originan la violencia, ese es un cambio en la estrategia”, añadió.

López Obrador aseveró que con su administración no hay complicidades, por lo que aseguró que se captura sin distingos de organizaciones criminales.

“Se va a detener a todos los que están al margen de la legalidad, no hay protección, no hay privilegios ni impunidad, antes, es importante subrayarlo se protegía a una banda y se perseguía a los otros que no tenían acuerdo, ahora no, ahora es parejo a todos por igual, el que comete un ilícito tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad, pero cuando no hay contubernios, no hay complicidad se logra detener a quienes están al margen de la legalidad”, dijo.