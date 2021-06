‘López-Gatell se convirtió en un maestro’, asegura AMLO

Escucha la nota:



Durante la pandemia de Covid-19 en México, el subsecretario de Salud, López-Gatell se convirtió en un maestro que orientó sobre el curso de la situación y enfrentó las situaciones más difíciles, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al reconocer su labor como médico y encargado del manejo de la pandemia, el mandatario federal agradeció al funcionario y lo calificó como un ejemplo de servidor público.

AMLO destaca conferencias vespertinas de Ssa

“Agradecerle que durante mucho tiempo, más de un año estuvo informando todas las tardes noches, se convirtió en nuestro maestro, orientándonos, informándonos, lo considero un profesional de primer orden.

un hombre con conocimiento de su profesión, un destacado médico especialistas, un hombre honesto, responsable, un ejemplo de servidor público, le tocó a él enfrentar las situaciones más difíciles, la incomprensión de nuestros adversarios, resistió provocaciones de todo tipo y salió adelante”, expresó.

López Obrador agregó que su gobierno está muy contento con el desempeño de López-Gatell “para conducir todo este proceso, salir adelante y salvar vidas”.

El presidente de México afirmó que a pesar de que fallecieron muchas personas y siempre será triste, su gobierno logró mejorar el sistema de Salud para atender esta crisis sanitaria de Covid-19 que afectó al mundo entero.

Siempre vamos a estar recordando a los que perdieron la vida por Covid, pero hicimos todo, hemos hecho todo, levantamos el sistema de Salud del suelo.

no habían camas, no habían médicos, no habían enfermeras no había nada y a pesar de lo fuerte que pegó la pandemia, nadie se quedó sin ser atendido , todos fueron atendidos, todos tuvieron la posibilidad de estar en una cama de hospital y ahora todos los mexicanos van a tener garantizado su derecho a la salud y a la vacunación”, señaló en conferencia desde Palacio Nacional.

A través de un tabla y ofreciendo disculpas por comparar la cifra de defunciones, López Obrador dijo que México tiene el lugar 19 de 30 países respecto al número de fallecidos por millón de habitantes en el mundo, mientras que en América hay menos fallecidos que Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Poco antes de concluir recordó que por todo el manejo de la pandemia López-Gatell se convirtió en todo un maestro.