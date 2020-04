López-Gatell responde a gobernador de Michoacán

Escucha la nota:



El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, respondió al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que el Tecnológico Nacional de México campus Morelia es quien se encuentra arreglando los 111 ventiladores mecánicos del IMSS, para ello presentó un video donde detallan en qué consisten las reparaciones.

En conferencia de prensa, pidió a los gobernadores estatales que si bien son autoridad sanitaria a que “en estas seis semanas del primer ciclo de coronavirus mantengan la calma, serenidad e identifiquen que son un solo país y una República y lo que cada quien haga va a repercutir en espíritu positivo”.

“Nos quedan seis semanas de este proceso en el primer ciclo y debemos mantener la calma, serenidad e identificar que somos un solo país y una sola República lo que cada quien haga va a repercutir en espíritu positivo”.

Incluso, justificó que el complejo proceso de la epidemia y del sistema de salud han llevado a lo gobernadores a un momento de estrés, y a la necesidad de expresarse y hacer señalamientos.

El gobernador de Michoacán afirmó que el Centro de Ingeniería de Michoacán no existe y no estaba arreglando los ventiladores, y dijo su prioridad es atender la salud de los michoacanos, por lo cual no atenderá las medidas anunciadas por Hugo López-Gatell.