López-Gatell niega dar documento para prohibir comida chatarra

Señaló que buscan un dialogo con los legisladores para brindarles los elementos técnicos y científicos “para que los cambios no sean impugnables jurídicamente”.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló que las leyes que promueven en los estados para prohibir a los infantes la venta de alimentos con bajo contenido nutricional no son de su autoría y tampoco entregó un documento a los legisladores de Morena de los 32 congresos estatales para que realicen estos cambios, pero celebró “la conciencia de algunos diputados de cambiar el rumbo de manera radical del sistema alimentario”.

“Se rumoraba que yo mande a hacer un formato de ley y que lo distribuí en los 32 congresos estatales dando instrucciones a Congresos estatales, no, me hizo gracia cuando me lo dijeron porque evidentemente es una acusación absurda”.

En la conferencia diaria sobre la situación del Covid-19 en México, reconoció que desde la subsecretaria de Salud y el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad buscan un dialogo con los legisladores para brindarles los elementos técnicos y científicos “para que los cambios que promueven contra los alimentos chatarra no sean impugnables jurídicamente”.

“Nos preocupa en particular que pudiera haber una suerte de asincronía en la parte jurídica, en la parte legal, legislativa, en cuanto a técnica legislativa que pudieran ser impugnados legalmente, hay algunas preocupaciones respecto a eso y consideramos que sería saludable para el interés superior de esta nación en que hubiera una armonización de cómo se hacen estas leyes, y estaremos buscando acercamientos”.

Por su parte, Juan Ángel Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública, advirtió que la mala nutrición ha provocado que el 23 por ciento de los hogares tengan inseguridad alimentaria de moderada a severa, que el 14 por ciento de los menores de cinco años tengan desnutrición crónica y que el 75 por ciento de los adultos y el 36 por ciento de los escolares tengan sobrepeso y obesidad.

Por lo que trabajan en un “paquete integral” de políticas más saludables y naturales con una alimentación sostenible “donde todos apoyen sin regateos”, de ahí que van a actualizar las guías alimentarias, implementarán campañas de comunicación y orientación para mejorar los alimentos que se consumen, promoverán impuestos a alimentos y bebidas con baja calidad nutricional, generarán escuelas con entornos sanos y buscarán que en los primeros mil días de vida se tengan hábitos saludables que ayuden a prevenir la desnutrición y obesidad.