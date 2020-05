López-Gatell justifica reinicio de giras de AMLO

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó el por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que reanudar la próxima semana sus giras por el país cuando se tienen picos altos de contagios de Covid-19, y argumentó que la “actividad presidencial y de gobierno son consideradas esenciales”, y si bien la decisión no se ha tomado en caso de ocurrir “asistiría a sitios con bajos casos y con medidas adicionales de seguridad para el titular del Ejecutivo y su comitiva”.

En conferencia de prensa, aseguró que la letalidad por Covid-19 entre los países no se puede comparar “porque no tienen las mismas metodológicas” y en estos momentos “esta sobrestimada, no la conocen y es intrascendente”, cuando a nivel mundial es de 6.4 por ciento, pero en México aumenta a 11 por ciento.

Sin embargo, presentó dos gráficas sobre la letalidad y mortalidad de coronavirus por cada cien mil habitantes comparada con otros países, en la primera se ve como México es la más alta en América Latina, pero en la segunda Brasil estaría por arriba de nuestro país.

Además, reconoció que las muertes por Covid-19 no se notifican de forma inmediata y lo que informan todos los días son las que le van reportando los estados con fechas diferidas. Incluso, justificó que este 26 de mayo dieron a conocer la cifra más alta de defunciones pero no todas ocurrieron en el último día, incluso, dijo que “algunas eran del 21 de abril y el resto de los últimos siete días”.

Por último, afirmó que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hicieron una guía técnica que advierte que la mitad de las pruebas serológicas no tienen un resultado certero, estos diagnósticos se realizan a partir de una gota de sangre.