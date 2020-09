López-Gatell ironiza con propuesta de exsecretarios de Salud sobre Covid-19

Escucha la nota:



Ante la iniciativa de seis ex secretarios de Salud de presentar un plan para controlar la epidemia por Covid-19 en ocho semanas, el subsecretario Hugo López Gatell ironizó que no han recibido el documento pero “sería una patente para el mundo”, por lo que espera que lo hayan presentado ante la Organización Mundial de la Salud y se distribuya en todos los consulados del mundo.

En conferencia de prensa, indicó que la presentación de ese documento podría tener una vinculación política con Movimiento Ciudadano o empresarial con la venta de pruebas de diagnóstico, pero lo tomará como una colaboración filantropica, y señaló que si la respuesta de los ex secretarios “para extinguir la epidemia en seis semanas es que los 127 millones de mexicanos se queden confinados en su casa llevaría al colapso de la sociedad”.

“Estaré muy atento si hay una fórmula de resolver la pandemia de seis a ocho semanas, sería de gran valor esto podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo… Una fórmula que en seis a ocho semanas logra resolver al mundo entero, asumo que ya lo han sometido a la Organización Mundial de la Salud… Le vamos a pedir también al canciller Marcelo Ebrard que nos ayude a distribuirlo al servicio exterior mexicano para que todos los países se beneficien de eso”

Señaló que el documento que presentan los ex secretarios “tiene como coincidencia” que en seis u ocho semanas se tendrá una reducción y se agotará el primer periodo epidémico de Covid-19 en el país, por lo que ojalá hubieran presentado “la fórmula desde marzo”.

“Lograremos tener una reducción en aproximadamente seis a ocho semanas, quizá es una coincidencia que lo presenten ahora cuando las predicciones apuntan a seis y ocho semanas, no sé si la complejidad del documento les llevo mucho tiempo, no les reclamamos haberlo presentado antes pero si hay una fórmula tan innovadora hubiera sido bueno que lo presentarán antes, no sé quizá en marzo que empezó la epidemia”.

El subsecretario de Salud reconoció que el gobierno ruso tiene contacto con una comercializadora de insumos para la salud mexicana, pero al tratarse de privados ellos no tienen información, pero en caso de una importación de las dosis todas serán verificadas por una comisión sanitaria de Cofepris para que “cuenten con un dictamen de comercialización”.

Por su parte, José Luis Alomía, director de Epidemiología señaló que en el país circulan 10 “familias de virus” de Covid 19, después de que se encargaron de investigar cada uno de los virus que se encuentran circulando.