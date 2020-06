López-Gatell desestima uso de remdesivir

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que estamos a la mitad de la primera oleada de la epidemia por Covid-19 con posibilidad de que concluya hasta octubre, y si bien “existe evidencia de que la incidencia de casos se está desacelerando” en estos momento se está en el nivel más alto de contagios.

“El número de casos que se presentan diariamente es muy alto, no debe confundirse la epidemia sigue activa, de hecho esta en su momento más alto, que quede muy claro, sigue habiendo una gran cantidad de contagios que ocurren todos los días, de hospitalizaciones y la cantidad de muertes que se registran es cercana a 600 al día, esto sigue activo y la epidemia no se va acabar antes de octubre”.

En conferencia de prensa, desestimó que el antiviral remdesivir sea una promesa para tratar el coronavirus y advirtió que no se tiene evidencia científica de que sea un fármaco exitoso porque “es muy caro”, lo anterior después de que la farmacéutica anunciara que su costo comercial sería de 54 mil pesos.

Información relacionada: Acumula México 27 mil 769 muertos por Covid-19 y 226 mil 89 contagios

“Lo que se anunció ayer es que además va hacer muy caro y se hablaba lo equivalente a 53 mil pesos mexicanos, pero en México no está disponible, porque lo digo con tanta insistencia porque nos preocupa que en hospitales tanto del sector público como del privado sea llevado a personas y familiares a angustia porque se les dice tienes que conseguir remdesivir porque es el medicamento de elección, no, no, la evidencia no muestra que remdesivir sea el medicamento de elección”.

Sobre el SMS que les llegó a ciudadanos a través de su teléfono móvil en donde advertían que a los casos positivos de Covid les llamarían de Locatel para un test y negarse “impedía detener contagios”, López-Gatell señaló que respaldaban.