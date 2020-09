Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no tiene prejuicio alguno hacia la vacuna rusa, Sputnik V, que busca proteger contra el Covid-19 y no ha bloqueado su ingreso al país porque no ha sido sometida a ningún registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

En conferencia de prensa sobre la situación de coronavirus, advirtió que solo darán entrada a quienes cumplan con las condiciones de calidad, seguridad y eficacia.

“Es parte de la infodemia, definitivamente es una mentira, un absurdo, no tengo prejuicio sobre vacuna alguna, quisiéramos todos tener muy pronto una vacuna contra Covid-19, no solo en México sino en el mundo entero, pero el Gobierno de México está haciendo todos los esfuerzos posibles para tener muy pronto un producto que sea una vacuna pero si y solo sí este producto es de calidad, seguro y eficaz”.

El encargado de la estrategia para combatir el Covid-19 reconoció que existe “alto riesgo” de que los casos incrementen con los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, por lo que llamó a los ciudadanos a no relajar las medidas de higiene, la sana distancia, el uso de cubrebocas y el confinamiento, y a celebrar en sus casas y no en espacios públicos o en amplías reuniones.

“Ahora que vienen las fiestas patrias, los días 15 y 16, existe un alto riesgo de que se relaje el confinamiento, no solo que las personas deben estar en sus casas al menos que tengan algo apremiante que resolver, sino que el contacto físico entre personas pueda ser no cuidado… La epidemia no ha acabado les recomendamos qué por favor mantenerse con medidas en general, lavado de manos y las medidas de sana distancia”, indicó.

Incluso, pidió a los gobiernos estatales y locales que no abran espacios que deben permanecer cerrados durante los festejos patrios y reiteró que siete entidades aún no logran disminuir los contagios por Covid, en el caso de la Ciudad de México y Jalisco se encuentran en una meseta, pero Querétaro, Colima y Nuevo León están en ascenso de infectados.