López Gatell aclara declaraciones por semáforo Covid-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, minimizó el reportaje del The New York Times.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el reportaje del diario The New York Times, que advierte que las autoridades están manipulando las cifras y actuando tarde para controlar la pandemia de la Covid-19, “tiene varios hoyos de información e indudablemente tomaron datos parciales y la interpretaron no es correcta”.

En conferencia de prensa, aprovechó para aclarar su declaración de que el color del semáforo epidemiológico es intrascendente.

Por su parte, José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que a petición de la Organización Mundial de la Salud tienen que vigilar y verificar que la nueva mutación del virus SARS-CoV2 de Reino Unido no se encuentre en nuestro país, pero reconoció que existen más de cien variantes y hasta el momento ninguna genera mayor riesgo del que ya se conoce.

Por ultimo, señalaron que en estos momentos no tienen “una conclusión generalizada sobre la duración de la inmunidad de las personas que ya se infectaron” y superaron la enfermedad por Covid, incluso, se especula que podría durar de seis meses hasta un año “pero no se tiene una base científica”.