'Lo político lo deben resolver exgobernadores', AMLO sobre expulsión de priístas

Luego de que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que los exgobernadores Claudia Pavlovich Arellano y Carlos Miguel Aysa serían expulsados de ese instituto político si aceptan cargos en el Servicio Exterior Mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “lo político-partidista lo tienen que decidir los exgobernadores”.

Sin embargo, manifestó que “se le hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose’.

Ellas no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro, mientras estén de representantes de México no pueden hacer labor partidista pero todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante y ojalá y cambien de opinión.

“Que también no es que ya esté tomada la decisión, a lo mejor si hablan con ellos y este aseguran que van a seguir militando o que por convicción son militantes de ese partido, a lo mejor se entienden y ya no hay ningún problema, no es más que eso”, subrayó.

El presidente de la República recordó que que cuando fueron gobernadores Claudia Pavlovich Arellano y Carlos Miguel Aysa trabajaron en coordinación con la federación, sin problemas.

En el caso de Claudia Pavlovich, López Obrador indicó que la ex mandataria sonorense le dijo en un trayecto de 6 horas de Bavispe a Hermosillo, que tenía estudios en relaciones internacionales e interés por la política exterior mexicana.

“Le dije, cuando termines si hay posibilidad te invitamos y pues ve platicando con tu familia”, porque también se requiere de la aceptación de los familiares y así fue que se tomó la decisión, concluyó.

El gobierno federal propuso el nombramiento de Claudia Pavlovich Arellano como titular del consulado de México en Barcelona, y de Carlos Miguel Aysa como embajador de México en la República Dominicana.