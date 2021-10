Lluvias provocan incremento en niveles de varias presas del país, informa la Conagua

Las lluvias registradas en las últimas semanas provocaron un incremento en los almacenamientos de algunas de las 210 principales presas del país, reportó la Comisión Nacional del Agua.

Durante la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, el subdirector general técnico, Humberto Marengo informó que se tiene un superávit del 0.8 por ciento en el almacenamiento de los principales embalses.

Te puede interesar:Rechaza Sheinbaum uso electoral de programa “Mi Beca para Empezar”

Del total, 65 están al 100% de su llenado; 75 se encuentran entre 75 y 100%, 40, alcanzan entre 50 y 75% de almacenamiento y solo 3 tienen menos del 50% de su llenado.

El funcionario dijo que ha sido un buen año en cuanto a lluvias y que no hay más almacenamiento de agua, porque ya no hay más capacidad.

“Definitivamente no almacenamos más, no pudimos tener más agua almacenada porque no teníamos más presas o porque no teníamos más capacidad y yo les rogaria a los directores de organismos de cuenca y organismos locales, ayudaran a identificar en cuales presas se pueden tener sobre elevaciones”, afirmó.

Respecto al almacenamiento de las tres principales presas del Sistema Cutzamala, el director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México Víctor Bourguett informó que en la última semana se ubicó en un 70 por ciento, lo que representa un aumento de 0.7%.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que en la temporada de ciclones tropicales 2021, en el Océano Pacífico se han desarrollado 17 sistemas de 20 pronosticados para esta época.

En tanto, en el Océano Atlántico se han presentado 20 de los 20 fenómenos previstos.

Respecto a la Temporada de Frentes Fríos 2021-2022, se han desarrollado 6 de los 56 sistemas previstos para este ciclo.