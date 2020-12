Llegan 642 trabajadores de salud de Yucatán al Valle de México

Escucha la nota:



El director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que 642 trabajadores de la salud que atendieron la emergencia por Covid-19 en Yucatán se trasladan a la Zona Metropolitana del Valle de México para “sacar adelante” el aumento de las hospitalizaciones que viven en la Ciudad y el Estado de México, quienes se encuentran en color rojo del semáforo epidemiológico.

En un video mensaje difundido en sus redes sociales, indicó que entre los médicos que se integran a la atención en la capital está Miriam Victoria Sánchez Castro, quien es representante del IMSS en Yucatán.

Información relacionada: Ocupación hospitalaria por Covid-19 supera el 80 % en CDMX

“Se suman a esto que hemos denominado la Operación Chapultepec, que es la llegada de 642 médicos, médicas, enfermeras, enfermos, residentes, que vienen a México, y a toda la Zona Metropolitana del Valle de México a ayudarnos en este diciembre a sacar adelante la parte crítica de la pandemia que tiene que ver con la atención médica”

El director del IMSS indicó que el reto que tienen en la Zona Metropolitana es que todos aquellos que requieran atención hospitalaria la reciban, pero reiteró a la ciudadanía que deben apoyar quedándose en casa.

“Los héroes del IMSS pueden estar fatigados pero no se han rendido y así como debemos tener consciencia de lo que nosotros podemos hacer por ellos, entre otras cosas, no fiestas, no reuniones, no salir a la calle sino es necesario”

Además, destacó las actividades que durante este año realizó el Consejo Técnico del IMSS, como fue la aprobación del Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia, donde se autorizó que durante la emergencia por Covid se atienda a la población no derechohabiente, “que hasta el momento son más de 40 mil mexicanos sin seguridad social que han sido atendidos”.