Llaman a AMLO y Sheinbaum a atender caso de corrupción en Hospital Rubén Leñero

Pacientes del Hospital Rubén Leñero llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para que atiendan el caso de corrupción en el Hospital Rubén Leñero, en el que aseguran, obligan a los derechohabientes a comprar sus propios insumos médicos a sobreprecio.

Al acudir a la secretaría de la Función Pública para presentar una denuncia contra quien resulte responsable, el representante legal, Antonio Juárez, detalló que la exigencia también es que restituyan al médico Néstor Apaez Araujo quien fue despedido del hospital por denunciar las irregularidades.

“Estamos presentando una denuncia ante la secretaría de la Función Pública por actos de corrupción, el doctor ya había presentado actos de corrupción y por eso lo corrieron”, señaló.

“Estamos haciendo un llamado al presidente de la República, ya que es el presidente el Consejo de Salubridad y por ende él es el jefe de todos los médicos de este país y él se ha manifestado siempre respecto al combate a la corrupción”, afirmó.

Detalló que hoy mismo será presentada también una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por abuso de autoridad, otra ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado y mañana interpondrá otra queja ante el Conapred y una más en la CNDH.

Al respecto, Apaez Araujo explicó que las irregularidades se presentaron en el área de Bariatría donde pedían materiales de más de 50 mil pesos para procedimientos de bypass gástrico, que de acuerdo a los quejosos, tienen un costo no mayor a los 25 mil pesos.

Por denunciar los hechos, fue despedido el pasado 16 de agosto con el uso de la fuerza pública. Indicó que desde el 2019 se ha venido denunciando los casos de corrupción dentro del nosocomio; sin embargo, no ha habido respuesta por parte de las autoridades.

Destacó que por su labor dentro del Hospital ha sido condecorado con la presea Miguel Hidalgo en 2020 por realizar la mayoría de los procedimientos de cirugía general a pacientes Covid-19.

“No soy mal elemento, no soy mal trabajador, simplemente me apegaba a llegar a mi horario, atender a mis pacientes y el día 16 me entrega el cuerpo de gobierno del hospital, mi despido”.

Por ello, exigió tanto al gobierno de López Obrador como a Sheinbaum que sean congruentes con su política de cero tolerancia a la corrupción y se atiendan las irregularidades toda vez que se están viendo afectados los cerca de 3 mil pacientes de dicha especialidad.