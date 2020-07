Llama Ebrard a ministros del MIKTA a sumar esfuerzos ante pandemia de Covid-19

En el marco de la 17ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia), los ministros exploraron oportunidades adicionales de colaboración para hacer frente a la pandemia de Covid-19 e impulsar una recuperación económica sostenible e incluyente.

Mediante una videoconferencia, coincidieron en la importancia de continuar promoviendo el multilateralismo y la cooperación internacional.

El canciller Marcelo Ebrard, llamó a seguir sumando esfuerzos para que sea una prioridad inmediata asegurar el acceso global y oportuno a medicamentos, pruebas y equipo médico, así como a eventuales tratamientos y vacunas.

Además, los ministros acordaron mantener una interlocución estrecha en foros multilaterales y contribuir al fortalecimiento del sistema internacional abierto y basado en reglas.

En ese contexto, adoptaron una Declaración Conjunta reconociendo la importancia de la elección de miembros de MIKTA a diversos órganos de Naciones Unidas, incluyendo las de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2021-2021 y del Consejo Económico y Social para el período 2021-2023.

Held 17th Meeting of #MIKTA (🇲🇽, 🇮🇩,🇰🇷, 🇹🇷, 🇦🇺) Ministers of Foreign Affairs via videoconference today;

📌Exchanged views on how to cope better with challenges caused by #Covid-19 pandemic.

📌Discussed ways to further develop the MIKTA cooperation in the normalization period. pic.twitter.com/lRS2lbKp9o

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 17, 2020