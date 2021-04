Llama Delgado a recorrer “casa por casa” para defender proyecto de Morena

*Instruye a candidatos, militantes y simpatizantes a cumplir valores de “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

Los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deberán salir a las calles y a recorrer “casa por casa” el territorio nacional, con el fin de “defender la esperanza”, instruyó el dirigente nacional, Mario Delgado.

En un mensaje previo al arranque formal de las campañas electorales, Delgado Carrillo también demandó a candidatos, militantes y simpatizantes cumplir los “valores” y principios del partido, de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Demandó que los allegados al partido contribuyan a que “la transformación llegue a todo el país”, ello, en la víspera del arranque de las campañas en el presente proceso electoral, lo que ocurrirá este 4 de abril.

El diputado federal con licencia convocó a los morenistas afiliados y a los simpatizantes a poner en primer lugar el interés general.

Dijo que “la esperanza es posible”, cuando se legisla por el bien de la población y en el presente proceso electoral, es momento de defender ese objetivo.

Insistió en que si los integrantes del movimiento no roban, no mienten y no traicionan al pueblo, se puede lograr “el cambio verdadero” y se podrá erradicar la “mafia de la corrupción”.

Dijo que los integrantes del partido tienen palabra y sabrán cumplir a la ciudadanía, defendiendo “la esperanza de México” y haciendo posible que Morena y sus aliados cumplan el lema de la coalición Juntos Hacemos Historia.