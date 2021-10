Llama AMLO a universidades públicas a regresar a las aulas

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las universidades públicas a regresar a clases presenciales; insistió que no se han registrado contagios masivos en las escuelas que ya abrieron.

“Y escuelas públicas que no regresan ¿por qué?, ¿Están muy cómodos los que reciben su dinero y está en su casa y no corre riesgo? Todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves para alumnos ¿por qué no se regresa a clases? y es un llamado respetuoso a los sindicatos a los directores y a los alumnos”, agregó el mandatario federal en su mensaje matutino en Palacio Nacional.

Por otra parte, ante quejas por posibles retrasos o falta de pagos a maestros en instituciones públicas de educación superior el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos universitarios”, sobre el manejo de los fondos en estas instituciones “nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria”.

Sin embargo, el mandatario federal arremetió en contra de “mafias —no encontré otra palabra—, que dominan en las universidades públicas. Así como existen los líderes charros… así también existen caciques que dominan en las universidades; ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber y manejan el presupuesto a sus anchas, en forma discrecional. Es el caso de varias universidades del país y de personalidades que tienen muchísimo poder, el señor Padilla de Jalisco, no es rector pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara”.

Pero, “eso lo tienen que resolver los mismos universitarios y debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura de las universidades públicas gana muy poco, y que no haya privilegios arriba, que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan para la asignación de cargos académicos”, concluyó el presidente de la República.