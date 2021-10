Llama AMLO a “asamblea informativa” en el Zócalo capitalino para el 20 de noviembre

Escucha la nota:



Luego de la irrupción de decenas de damnificados inconformes este domingo en un acto oficial en Huauchinango, Puebla; ya en Apizaco, Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en su próxima visita a la entidad sea en “las plazas”.

Sobre los hechos en el Recinto Ferial de Huauchinango, Puebla, el Jefe del Ejecutivo federal dijo:

“Ahora le llaman ‘portazo’, abrieron las puertas en Huauchinango donde estábamos y entraron porque la gente ya quiere vernos, que los escuchemos de manera directa y quieren participar”.

Del mismo modo, el presidente agregó que “no quieren que todo sea a través del internet, si terminamos de vacunar (contra el Covid-q9) ya para el 20 de noviembre, ¡plaza pública!”.

Aseguró que comenzará en el Zócalo el 20 de noviembre porque así lo pide la gente, agregando que “entonces vamos a hacer ya grandes concentraciones para que todo el que quiera llegar pueda asistir: asambleas informativas en todas las plazas de México, para que no haya ‘portazos’, para que así puedan participar todos los ciudadanos”.

Enfatizó que el 20 de noviembre, conmemoraría un aniversario más del inicio de la Revolución, recalcando que “ya de una vez convoco desde Apizaco, Tlaxcala a una gran asamblea nacional informativa en el zócalo de la Ciudad de México”.

En el acto “Programas Integrales de Bienestar en Apizaco”, que contó con la participación de la gobernadora Lorena Cuéllar e integrantes del gabinete social federal, López Obrador destacó que la entidad tiene 13 mil 497 jóvenes trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; “todos ellos están recibiendo un salario mínimo para formarse capacitarse y para que no estén desempleados y lo que es peor, que no haya frustración, que no sé desanimen, que no sé desmoralicen, que tengan opciones y que no sean enganchados por la delincuencia; la batalla frontal contra los delincuentes, sobre todo contra los capos, los jefes es el de quitarle a los jóvenes… que no tengan un ejército de reserva de jóvenes que puedan ir incorporando a las bandas y ya hay problemas, tengo información de que les cuesta el reclutamiento. Están usando ya medidas muy autoritarias. Ahora hace poco se detuvo a una banda y muchos de ellos jovencitos de 20,24 años de origen guatemalteco en el norte del país… es muy importante, darle a los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo”, subrayó.

El presidente López Obrador también indicó que ya se adquirieron equipos para ser instalados desde escuelas hasta postes de luz, para recibir señal de Internet; “antes de que termine el gobierno tenemos que tener internet en todo el territorio”, prometió.

Entre otros temas, el mandatario federal advirtió que se hará una evaluación de los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar; “tenemos que revisar ese padrón, porque viene de tiempo atrás, desde la época del Procampo y queremos constatar de que en efecto esté la gente recibiendo el apoyo, los que lo necesitan”, concluyó.