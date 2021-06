Línea 12 del Metro: primer dictamen es acertado, dice AMLO

Al pronunciarse sobre el primer informe preliminar de la empresa DNV sobre la Línea 12 del Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “el dictamen es acertado, que es un buen primer análisis, acercamiento, de lo que ocasionó este lamentable accidente; creo que la empresa que lo elaboró es seria y también los respaldaron especialistas en ingeniería de la UNAM o coincidieron en que se habían cometido estas fallas”.

—“¿Hubo corrupción en la construcción de la Línea 12 del Metro?”, se le preguntó al primer mandatario mexicano.

AMLO reitera su apoyo a Sheinbaum

—“No puedo yo adelantar eso, no me corresponde; yo lo que creo es que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está actuando bien, que fue acertado pedir este peritaje, este dictamen, a una empresa independiente y que va a corresponder a la Fiscalía fincar responsabilidades”, subrayó el titular del Ejecutivo federal, al destacar que se debe “atender a los familiares de las víctimas. Hay que atenderlos de manera especial con mucho cariño, con mucho amor, reparar el daño —material porque lo humano es muy difícil—“.

—“¿Entonces se va a sancionar a las empresas que construyeron ese tramo?”, se le subraya.

—“Eso no lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no es como los gobiernos de antes, ahora es distinto; por eso no pueden nuestros adversarios, porque tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política, si fuésemos deshonestos, si tuviésemos como los de antes y nuestros adversarios una doble moral, ya nos hubieran hecho polvo”, contestó López Obrador.

¿Quiénes son responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro?

—“¿Quien debe asumir la responsabilidad política sobre esta tragedia?”, se le cuestiona al Jefe del Ejecutivo mexicano.

—“Lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la Fiscalía”, señala López Obrador.

—“Si, pero la responsabilidad política ¿de quien es?, se le remarca.

—“No sé, eso lo tiene que resolver la Fiscalía, porque, si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir ¿quién era el presidente entonces?”, responde el mandatario federal.

—“Felipe Calderon. Pero ¿quién era el Jefe de Gobierno (capitalino)?”, se le revierte.

—“Por eso. Entonces, todos ellos, si hablas de responsabilidad política. Es así muy abstracto, que a la autoridad judicial decida si hay responsables y se les castigue, por que periódicos ya sentenciaron, ya tienen culpables, antes de que una autoridad competente haya resuelto sobre el asunto”, enfatizó el presidente de la República.

“Algo que está haciendo correcto la Jefa de Gobierno y nosotros lo apoyamos es rehabilitar la Línea 12 del Metro”, destacó el mandatario mexicano.

—“El Colegio de Ingenieros Civiles está haciendo una recomendación; dice que hay daños estructurales, pide que se revise toda la línea, incluso el tramo subterráneo ¿Cabe la posibilidad de que se volviera a construir?, se le inquiere.

—“Hay que hacer la revisión total, yo coincido con eso, para tener completa seguridad, darle a la gente absoluta seguridad; entonces, qué se haga la revisión completa de todo el tramo y que a partir de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión.

-No hay ningún problema porque nosotros no aceptamos de la corrupción y la impunidad, concluyó AMLO, sobre el caso de la Línea 12 del Metro.