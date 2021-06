Línea 12 del Metro desde su origen sin vicios, estoy convencido: Slim

Escucha la nota:



Invitado a comer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim señaló que está convencido de que “desde su origen no tiene vicios” la línea 12 del metro de la cuál, en su estación Olivos, se desplomó una trabe provocando la muerte a 26 pasajeros.

“Es una desgracia, pero estamos convencidos de que en su origen no tuvo ningún problema, tanto, que se uso por cientos de millones de personas. Debo decir que se daba mantenimiento, los que formamos el consorcio, y durante tres años y no se determinó ningún problema; entonces, creo que en su origen no tiene ningún problema y se están haciendo investigaciones, estudiando qué pasó, por qué pasó… hay que esperar a lo que salga y que se discuta”, subrayó el ingeniero Slim Helú.

Atender a las víctimas, pide Slim

Pero a la gente, víctimas y familiares de afectados por los hechos. “hay que atenderla, hay que cuidarla”, enfatizó.

“En el caso de la línea 12 yo estoy convencido de que lo hicieron los mejores calculistas de México; hicieron los cálculos, el diseño y si recordarán en 2012, en octubre se dio el visto bueno ya al proyecto, y ya lo que se había hecho por los expertos internacionales, por lo cual yo estoy convencido que desde su origen no tiene vicios y tan es así que se subió el presidente de la República, el Jefe de Gobierno (capitalino) y el Jefe de Gobierno electo… recorrimos como 12 km… Hay que investigar qué es lo que pasó, que después de 10 años ocurriera esto”, insistió el ingeniero Slim.

El empresario resalto ya se analiza la rehabilitación para que se logre que “lo usen a la brevedad posible, al cabo de 12 meses” pues “se ha suspendido el transporte a 400 mil personas diarias”.

Slim: Habría que ver la reestructura adecuada

—“¿Sería por cuenta de ustedes?”, se le consulta.

—“Sí… Habría que ver la reestructura adecuada para darle factores de seguridad importantes, los que ya tiene la regulación de la Ciudad de México; también obviamente, con los sismo y como eran los protocolos antes, que cuando hay sismos de cierto grado se haga una supervisión integral de todas las líneas, esa es la idea”, remarcó el empresario.

El ingeniero Slim detalló que en la comida con el presidente López Obrador hablaron de “la importancia de la conectividad, de que la población tenga acceso a Internet como esté conectada —además con la pandemia se vio la gran importancia que tiene la conectividad—; también hablamos del tratado económico, inversión en infraestructura y la gran oportunidad que representan los programas de Estados Unidos, de crecimiento”, finalizó el empresario.