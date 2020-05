Liga MX podrá retomar actividad hasta que haya semáforo en amarillo o naranja: Salud

Escucha la nota:



La actividad de la Liga MX de futbol soccer no se reactivará sino hasta el que el Semáforo epidemiológico en cada región esté en anaranjado o amarillo.

De modo que los directivos de ese organismo no podrán tomar la decisión por sí mismos, apuntó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell.

“Cuándo podría reactivarse, no es una decisión que se toma respecto a la Liga ni al fenómeno o al sector productivo, sino que depende precisamente del Semáforo, y el Semáforo es regional, es estatal. Donde exista un Semáforo en color anaranjado o en amarillo podrán tener lugar estas actividades, donde no, donde esté un Semáforo en rojo no podrán tener lugar estas actividades”, puntualizó.

Durante el reporte en Palacio Nacional, sobre el avance del coronavirus en el país, el funcionario calificó como adecuado el gesto unilateral de las autoridades del futbol, de dar por clausurado el torneo Clausura 2020.

“Lo de la Liga MX unilateralmente, en un gesto yo evalúo, estimo de gran responsabilidad, los que están involucrados en la Liga, los directivos, los patrocinadores tomaron esta decisión. Me parece que es una decisión apropiada en términos de disminuir el riesgo epidémico a nivel nacional, a nivel regional donde se piensa que pudieran tener lugar los partidos”, afirmó Lopez-Gatell Ramírez.

Este viernes 22 de mayo, la Liga MX anunció oficialmente que se da por terminado el torneo Clausura 2020, a causa de la pandemia por coronavirus; y luego de que el equipo Santos Laguna, diera a conocer que tiene 12 jugadores contagiados con el virus.

Los directivos de la Liga indicaron que formularán un protocolo para reanudar entrenamientos y juegos a puerta cerrada, el cual será definido en la primera semana del mes de junio, aunado a que se enviará a las autoridades de salud para su valoración.