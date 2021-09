Líderes parlamentarios en San Lázaro acumulan facultades y toma de decisiones

Escucha la nota:



Los líderes en la Cámara de Diputados, no sólo tienen mano sobre las decisiones políticas y parlamentarias en sus respectivas fracciones, sino que tienen facultades de decisión en materia económica y administrativa.

En los reglamentos internos de cada fracción, registrados formalmente ante las autoridades del recinto y publicados en la Gaceta Parlamentaria desde el pasado 2 de septiembre de 2021, constan la serie de facultades y obligaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Los coordinadores, todos varones, encabezan los trabajos de sus bancadas, convocan a

reuniones internas, opinan sobre los asuntos administrativos y laborales, y también valoran las iniciativas de cada legislador.

Representan a sus respectivos grupos en la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Algunos de ellos tienen asignada la administración directa de los recursos públicos entregados por la Cámara a cada grupo para su debido funcionamiento y al menos uno, estará facultado para abrir y manejar él mismo, las cuentas bancarias en que se depositen las subvenciones y dineros asignados a los grupos.

El Reglamento Interno de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), establece que el coordinador, junto con la “Mesa de Coordinación” de la bancada, organizará, promoverá y vigilará la acción coordinada de sus compañeros.

La “Mesa de Coordinación” será convocada y presidida por el coordinador que, entre otras funciones, promoverá entendimientos con las otras fracciones para la designación de integrantes de la Mesa Directiva y la junta de Coordinación Política, donde también tendrá voz y voto.

Llevará la coordinación y comunicación con la dirigencia del partido, tendrá la “vocería” de la bancada, encabezará las reuniones de la misma; citará al “Pleno” del grupo; y trabajará en conjunto con la Coordinación de Administración del mismo.

El reglamento de los morenistas en San Lázaro dice que su mayor autoridad será el “Pleno”, pero estará presidido por el coordinador, cuyo nombramiento será evaluado cada año.

El coordinador intervendrá en el aval o no a las iniciativas propuestas por los miembros del grupo, esto, cuando no haya consenso. Ello, sin afectar el derecho individual de cada legislador, a presentar proyectos a título personal, que no tengan apoyo de la bancada.

Junto con la Coordinación de Administración, organizará el modo en que asesores, personal administrativo auxiliar y de comunicación social, llevarán a cabo sus funciones.

En la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) el Reglamento de las Relaciones entre el PAN y los funcionarios públicos de elección postulados por el partido, indica que al coordinador, lo acompañarán un equipo de vicecoordinadores y subcoordinadores, designados por él mismo, previa consulta con la dirigencia nacional del partido.

El líder planteará las actividades del grupo parlamentario y les dará seguimiento; administrará los recursos humanos, económicos y materiales del grupo; podrá contratar y coordinar al personal necesario para apoyar las labores legislativas y administrativas, así como designar a los funcionarios que les auxilien. También deberá garantizar el uso transparente del dinero público entregado a la bancada.

Tomará decisiones urgentes, cuando no pueda consultar al resto del grupo parlamentario; mantendrá comunicación con sus pares de otras fracciones; será el vínculo entre los miembros de la bancada y los distintos órganos del partido; aunado a que se coordinará con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

También coordinará la comunicación social y e imagen de la fracción parlamentaria; será vocero de la bancada ante los medios de comunicación; y entre otras tareas, determinará a los legisladores que participarán en la Comisión Permanente.

También autorizará o no los viajes al extranjero de los integrantes del grupo; así como su integración a las comisiones ordinarias de trabajo, comisiones especiales y grupos de amistad; definirá “el apoyo de los legisladores a los procesos electorales locales”.

Rendirá cuentas ante la dirigencia partidista cada seis meses, y no podrá ocupar cargos de presidente o secretario en comisiones ordinarias y de dictamen.

En la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Reglamento para la Organización y el Funcionamiento Interno, marca que el “Pleno” es el responsable de la toma de decisiones, y éste será presidido por el coordinador, que podrá convocar a reunión de ese órgano en casos emergentes.

El “Pleno” encabezado por el líder parlamentario, aprobará la agenda legislativa y los posicionamientos a llevar a la discusión en el Salón de Sesiones. También elegirá y removerá al coordinador parlamentario.

El “Pleno”, presidido por el coordinador, propondrá la elección de vicecoordinadores; así como al Oficial Mayor de la fracción.

Dirigirá a través del vicecoordinador, propuesto por él mismo, la gestión operativa y administrativa del grupo parlamentario; designará a quienes encabezarán la coordinación de Comunicación Social, al Secretario Técnico de la fracción y al coordinador de asesores, entre otros funcionarios del grupo.

En la bancada del Partido Verde (PVEM), la dirección estará en manos del coordinador, y en segunda instancia, de vicecoordinadores y voceros, designados “a criterio exclusivo” del líder parlamentario.

El líder aplicará la política de alianzas, conforme a los lineamientos del partido; coordinará las gestiones para que los integrantes de la bancada reciban apoyo para el desempeño en comisiones, comités y órganos de gobierno a los que sean asignados.

Designará a los oradores que participarán en los debates en la Cámara; promoverá y coordinará la participación de diputados en tareas de atención ciudadana y gestoría social; valorará y aprobará la suscripción de iniciativas de otras bancadas; designará y removerá a vicecoordinadores y voceros.

En la fracción del Partido del Trabajo (PT), el coordinador parlamentario deberá informar cada tres meses al grupo, sobre las tareas llevadas a cabo.

Planeará los trabajos del grupo; asignará tareas de manera equitativa; propondrá a los integrantes de comisiones legislativas; y también gestionará los asuntos financieros y administrativos del grupo.

El líder del PT abrirá y manejará las cuentas de cheques en que se depositan las prerrogativas del grupo parlamentario; deberá informar sobre la administración y ejercicio de los recursos entregados al grupo; y entregará al partido la información respectiva, cuando éste lo pida.

En el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC), el principal órgano de dirección será la Asamblea General y en seguida, la coordinación parlamentaria, la cual presidirá la propia Asamblea.

Esa instancia aprobará la agenda legislativa y establecerá las bases de alianzas políticas y parlamentarias, con la previa autorización de la dirigencia nacional.

La coordinación orientará las actividades de sus integrantes en las sesiones en el Pleno.

En la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Reglamento interno establece que el principal órgano de decisión será el “Pleno” del grupo, seguido por la Mesa Directiva, presidida por el coordinador.

El coordinador podrá autorizar las inasistencias de integrantes del grupo parlamentario y convocar al “Pleno” de la bancada.

El pleno podrá elegir, designar y remover al coordinador y vicecoordinador, así como a los demás integrantes de los órganos internos de la fracción.

La Mesa Directiva de la bancada perredista, estará encabezada por el líder parlamentario.

Ese órgano decidirá qué asuntos se “encargarán” a asesores externos; nombrará o removerá a asesores e integrantes de órganos administrativos en la fracción; elaborará el programa legislativo; se encargará del presupuesto y estados financieros del grupo; y propondrá a quien ocupará la Secretaría de Administración y Finanzas del mismo.

Elaborará el proyecto de lineamientos de salarios, tabulador, funciones, capacitación, distribución y horarios del personal de la fracción; aprobará o rechazará apoyos económicos a organizaciones que lo soliciten; aunado a que coordinará labores de vinculación con gobiernos estatales y municipales.