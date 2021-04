‘Ley Zaldívar’ puede ser pretexto para ampliar mandato de AMLO, advierte PAN

Escucha la nota:



La decisión en el Congreso de la Unión, de ampliar dos años el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es muy peligrosa, porque puede ser utilizada como pretexto, para posteriormente, ampliar el encargo del Presidente de la República, advirtió el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

De gira por Sonora, para el arranque de campañas municipales, el presidente panista calificó de “salvajes” a los congresistas que aprobaron los cambios legales señalados.

“Y cuál es el problema aquí, que le están dando a la Corte una mañana envenenada, para que se auto amplíen el mandato y luego no haya pretexto. Si ya le ampliaste el mandato al presidente del Poder Judicial, por qué no se lo amplías al presidente del Poder Ejecutivo Federal. Eso no se puede, porque entonces él va a decir: como yo soy bueno y la gente quiere y yo estoy consolidando la transformación pues un ratito más. Amigos, de ese tamaño son las cosas, es muy peligroso lo que está pasando en el país”, alertó.

Cortés Mendoza reiteró que la decisión del PAN es presentar una acción de inconstitucionalidad contra la decisión aprobada de inicio en el Senado de la República y posteriormente en la Cámara de Diputados, aunque la tendrá que entregar ante quienes terminarán siendo jueces y parte, es decir, los ministros del Alto Tribunal.

Ante candidatos, militantes y simpatizantes del PAN, así como de los otros integrantes de la coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el exdiputado federal aseveró que el Gobierno Federal no solo quiere controlar a los poderes Legislativo y Judicial.

También quiere terminar con organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), y “controlar todo para manipular todo”. Eso es “una destrucción que no podemos permitir”, expresó.

Tras admitir que, como denuncia el Ejecutivo y su partido y aliados, en gobiernos anteriores encabezados por el PAN y el PRI hubo corrupción, Cortés aseveró que las fallas cometidas anteriormente son utilizadas como argumento para eliminar todo contrapeso y equilibrio.

Convocó a los integrantes de la coalición Va Por México, a no olvidar que México es una democracia y no una monarquía ni una dictadura, hacia donde está enfilándose el actual gobierno.

Llamó al cierre de filas en la coalición opositora, sin distinción de partido, con el fin de hacerla “cuajar”.

Calificó como “destructor y regresivo” el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lamentó que las campañas de la mayoría estén centradas en acusar a los opositores de querer eliminar los programas sociales implementados por el Ejecutivo, cuando el compromiso de Va Por México es no dar por terminado un solo programa. Por el contrario, mejorarán y estarán bajo supervisión, afirmó.