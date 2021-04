Ley Olimpia se aprueba en comisiones de San Lázaro

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, las comisiones de Justicia e Igualdad de Género aprobaron la minuta del Senado, que reconoce en la ley la violencia digital y mediática, como una forma más de agresión hacia las mujeres principalmente; así como cambios en materia pernal para establecer el delito de violación a la intimidad sexual, que se castigará con tres y hasta seis años de cárcel.

Asimismo, dieron luz verde a reformas para determinar que delitos los contra la libertad y el desarrollo psicosexual no prescribirán, mientras el involucrado ocupe un cargo público, incluyendo gobernadores, ministros del Poder Judicial y otros.

La serie de reformas identificadas con el nombre de “Ley Olimpia”, si bien no atienden todas las observaciones de organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos de las mujeres, deben ser aprobadas en los términos que determinó el Senado, o ya no habría oportunidad de aprobarlas en la presente Legislatura, alertaron las presidentas de las comisiones dictaminadoras.

En el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se avalan en sus términos las modificaciones hechas por el Senado, “donde se establecen las bases para proteger y garantizar la protección de la vida privada de las personas, particularmente mujeres y niñas, además de considerar sanciones justas a todas aquellas personas que violenten derechos de niñas, mujeres y adolescentes en plataformas digitales, divulgando, compartiendo, distribuyendo, comercializando, compilando, publicando imágenes, audios o videos de contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital”, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño

“Define en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la violencia digital como todos los actos que causen daño a la intimidad, privacidad y / o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”, abundó.

“También en el Código Penal Federal se establece que el delito de violación a la intimidad sexual, es aquel en que, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización”, detalló la congresista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En la discusión, las congresistas expresaron que los cambios representan una base para garantizar la protección de la vida privada de las personas, en especial las mujeres, aunado a que se atiende el fenómeno de violaciones a esos derechos, a través de redes sociales y plataformas digitales.