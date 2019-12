Letreros de protección civil en San Lázaro costarán entre tres y siete millones

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, la compra y colocación de los nuevos letreros de protección civil podría tener un costo de entre tres y hasta siete millones de pesos, con impuestos incluidos.

Así, la instalación de cientos y cientos de señales y símbolos para indicar a los diputados, trabajadores y visitantes las Rutas de Evacuación, Puntos de Reunión, Espacios libres de humo, Zonas de Menor Riesgo, Salidas de Emergencia, Escaleras y otras advertencias como Cuidado al pisar y No corro, no rito, no empujo, tendrán un costo millonario.

Las indicaciones por instalar en todas las áreas del Palacio Legislativo incluyen tres mil 776 letreros de “No Fumar”.

El gasto fue autorizado por el Comité de Administración desde el pasado 27 de agosto de 2019.

En la Licitación Pública Nacional emitida por la Cámara, se especifica que el importe a pagar por los materiales y el servicio de instalación de los letreros sería de mínimo dos millones 800 mil pesos y podría subir hasta los siete millones de pesos, con impuestos incluidos.

El anexo integrado en el acuerdo del Comité de Administración referido, puntualiza que se comprarán y se pagará por el servicio de renovación de 13 mil 862 letreros con 32 indicaciones distintas.

De dichas señales, dos mil 530 refieren a la ubicación de Extintores, dos mil 751 indican la Ruta de Evacuación; mientras tres son para identificar Sustancias Tóxicas, y ocho dirán “No prender fuego”.

Los anexos técnicos de la Licitación especifican que los ganadores del contrato se encargarán de retirar la señalética existente, limpiar y reparar los muros y sitios para la adecuada colocación de los nuevos letreros de protección civil.

También deberán retirar los desechos, así como cumplir las normas oficiales en materia de colores, formas geométricas, ubicación y dimensiones.

El cronograma incluido en la licitación señala que la publicación de la convocatoria respectiva se lanzaría el 28 de noviembre, la visita a los sitios de la instalación de las señales de protección civil se realizaría el 3 de diciembre pasado, y la presentación y apertura de propuestas, para la decisión final, se llevaría a cabo el pasado 12 de diciembre.