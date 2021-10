Legisladores no deben aceptar amenazas sobre Reforma Eléctrica: Ricardo Anaya

Después de la serie de cuatro videos sobre el proceso que hay en su contra, Ricardo Anaya retomó los temas nacionales.

Hizo un llamado a los legisladores para que no se dejen presionar por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y voten en contra de la reforma eléctrica.

El aspirante a la candidatura presidencial de 2024 dijo que se trata de una decisión de fondo en el que imperan dos visiones, una que está a favor de los monopolios y otra que plantea una verdadera competencia en el sector eléctrico.

“México necesita legisladores valientes, voten en conciencia por el futuro de México, no caigan en sus trampas, no se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas, eso es tener los ojos puestos en la nuca, uno fue presidente hace casi y el otro hace más de 30, se trata de escoger entre ideas viejas o tener visión de futuro”, afirmó.

2 visiones Reforma Eléctrica:

AMLO: Monopolio / energía sucia, cara e insuficiente.

Nosotros: Competencia / energía limpia, más barata y suficiente.

Andrés Manuel: El México de hoy no es el de tus recuerdos. El problema no es tu edad, sino que tus ideas son viejas y no sirven. pic.twitter.com/lJbpM8P5wC

