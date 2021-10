Las Gardenias: Un equipo de fútbol de mujeres trans en busca de erradicar la discriminación (VIDEO)

Las Gardenias son un equipo de fútbol de mujeres trans que generan un espectáculo en el campo del estadio Maracaná en Tepito, después de más de 50 años de historia, el equipo tiene el respeto y la admiración de sus vecinos.

Año con año, Las Gardenias juegan en las fiestas de San Francisco de Asís, dentro de este deportivo ubicado en el corazón de Tepito, un lugar al que no todo el mundo puede acceder por seguridad.

Sin embargo, el ambiente que se vive dentro del Maracaná respira diversión, pasión por el fútbol y admiración por Las Gardenias y el resto de equipos que compiten a modo de exhibición.

“Una anécdota es que cuando entré por primera vez con todas las chicas al campo mi papá entró y a pura patada me sacó porque pues había machismo. Pero me valió y me regresé a jugar”, compartió Melany.