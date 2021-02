Lanzan cubetadas de tierra y harina a diputada federal Nayeli Salvatori

Escucha la nota:



La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), antes del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, recibió una cubetada de presuntas tierra y harina, cuando grababa un video en la zona de Cholula, en Puebla.

Estamos buscando a los responsables, para los q se alegran o creen q fue montado solo les mando bendiciones que claro las necesitan y quienes me hicieron eso recuerden que todo se paga y se llama karma. https://t.co/Ub2aM6S7ph — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021

La situación que la legisladora calificó como una “coartada”, es decir, una trampa, quedó registrada en la grabación que ella realizaba, en compañía de otra mujer.

Mientras la congresista explicaba que la zona en la que se encontraba, cerca de la pirámide de Cholula, suele ser utilizada por visitantes para tomar fotos y videos de recuerdo, se observa cómo se le acerca a ella y a la otra mujer que la acompañaba, un auto color rojo a baja velocidad.

El conductor les lanza, a la diputada Salvatori y su compañera, una cubetada con una aparente mezcla de tierra y harina.

De inmediato, la legisladora suelta el llanto y se retira el cubrebocas para limpiar la parte izquierda de su rostro, donde cayó la mayor parte del material que le arrojaron.

“¡Esto está cabrón, está cabrón que hagan esto! ¡Güey, fue una coartada, esto fue una coartada! No se vale que hagan este tipo de cosas, y esto fue planeado porque… ¡güey, estoy muy… p…ta madre, perdónenme pero estoy muy llena de rabia!, porque la gente, nos citaron acá y se me hizo raro que nos citaran acá porque no es una zona concurrida”, dijo entre sollozos mientras seguía grabando con un teléfono celular.

“Y todo, todo fue planeado. Vean cómo dejaron… pasaron, nos aventaron tierra, harina, nos insultaron”, agregó.

La legisladora se encontraba en el lugar, porque había sido citada para llevar a cabo la entrega de apoyo a personas, relató la prensa local.

En sus cuentas en redes sociales, incluyendo Twitter, Salvatori Bojalil indicó que presentaría denuncia por la agresión lanzada en su contra.

“Estamos buscando a los responsables, para los q se alegran o creen q fue montado sólo les mando bendiciones que claro las necesitan y quienes me hicieron eso recuerden que todo se paga y se llama karma”, escribió textualmente en su cuenta en Twitter, @Naysalvatori.

Agregó que ese tipo de situaciones no la detendrán.