Lamentable que UNAM se haya 'derechizado', insiste AMLO

“Es lamentable que la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”, insistió este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante las reacciones en favor de la máxima casa de estudios luego de sus expresiones de que la UNAM es “defensora de proyectos neoliberales”, el titular del gobierno federal manifestó: “que no se enojen, además, ¡que bueno que hay polémica sobre esto!, porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia, ¡no!. Y no todos, también aclarando”.

El mandatario federal agregó: “nos cuesta muchísimo trabajo, yo quisiera más economistas de la UNAM en el gobierno, más abogados de la UNAM en el gobierno, ¡no hay!, están en los despachos, se perdió la emoción social. Hay que polemizar sobre esto y no, yo no actúo de mala fe, tengo mi conciencia tranquila”.

Lopez Obrador dijo que respeta “las opiniones y también siempre digo lo que pienso; no solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Claro, no todos los maestros están así pero, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? se quedaron callados, lo silenciaron, y así en general. Entonces ¡sí se requiere una sacudida! Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM. De todas las atrocidades que se cometieron durante el período neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande la historia de México y que la universidad no haya jugamos un papel fundamental, determinante; ¡al contrario!”, apuntó.

“Ejemplos hay muchos”, insistió López Obrador al criticar la trayectoria política y en el servicio público del ex rector José Narro Robles; “muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización… el movimiento de los jóvenes del 2012 el ‘YoSoy132’, ¿de dónde surgió?”, de la Universidad Iberoamericana, finalizó el presidente de la República.