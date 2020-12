Lamentable que AMLO divida y politice por vacuna: PAN

Escucha la nota:



La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, reiteró la exigencia al Gobierno Federal, de tratar con seriedad el tema de la vacunación contra el coronavirus, y designar a un funcionario o equipo de funcionarios capaces.

“Es muy lamentable que el gobierno tache de politiquería el interés superior de la población, de ser vacunada de manera veloz y eficiente. En cualquier lugar del mundo se busca colaboración, todos los mexicanos queremos un plan de vacunación integral, transparente, que llegue a toda la población. Creo que el Presidente lo que debería estar buscando es cómo convocarnos a todos para resolver el asunto, y no estar descalificando. Está prisionero en su soberbia y en su odio, ojalá que reconsidere, y además, los gobernadores no son su subordinados”, sentenció.

Tras refrendar la propuesta de designar un “zar” para la vacuna COVID-19, el coordinador Juan Carlos Romero lamentó que el Ejecutivo Federal tache de “politiquería” las peticiones de gobiernos locales, de coordinarse y colaborar en la vacunación.

“La figura del zar es una forma de expresión, par aponer a una persona seria, más alá d ellos atributos académicos de Hugo López-Gatell, lamentablemente no tiene credibilidad. Hay un problema, un secretario de Salud ausente, un subsecretario hegemónico, errático, se necesita un interlocutor serio”, planteó el legislador.

Subrayó que el país requiere coordinación para que la vacunación contra el virus sea efectiva y “este muchacho”, como se refirió al subsecretario de Promoción y Prevención de la salud, perdió la capacidad de ser interlocutor con las autoridades estatales y municipales, remarcó.

“Los gobernadores con quién van a dialogar el tema de salud, ¿con el Presidente? No los recibe. Este muchacho Hugo López-Gatell pontifica, entonces lo que necesitamos es una figura que realmente pueda articular esto”, subrayó el diputado Romero Hicks.

En rueda de prensa virtual, el legislador del albiazul señaló que ha sido desatinada, tardía e irresponsable la actuación frente a la pandemia, ya que el Gobierno Federal se ha negado a seguir los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y la realización de pruebas de detección.

Hay coincidencia con el Ejecutivo en cuanto a que las vacunas deben ser gratuitas y no utilizarse con fines políticos.

Lo que no han entendido el mandatario, el secretario de Salud ausente y el subsecretario, es que el aparato del Gobierno Federal no podrá sólo con la vacuna, no solo por su ineptitud, sino porque operativa y logísticamente, necesita de la colaboración de las autoridades estatales y municipales.

Recalcó que a los ciudadanos, en medio de la emergencia sanitaria, lo que menos les interesa es el color del partido que gobierna, sino que se actúe de manera eficiente y pronta para proteger a la población.

La autoridad federal debe convocar a gobiernos locales, a científicos y especialistas en salud, si su deseo es corregir los errores en la estrategia frente la pandemia, y si no quiere que la situación se descomponga aún más.

Remarcó que el Presidente de la República y su equipo de gobierno deberían tener presente que el tema de salud es concurrente, obliga a la participación de autoridades estatales y municipales, porque vacunar a 130 millones de personas será un esfuerzo monumental.