Lamentable, acoso y hostigamiento de AMLO a jueces: oposición

Escucha la nota:



Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) repudiaron el acoso y descalificación del Presidente de la República hacia jueces, en particular, por sus decisiones en torno a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

La coordinadora del Sol Azteca en San Lázaro, Verónica Juárez, y el diputado panista Rigoberto Mares plantearon por separado, que el hostigamiento del Ejecutivo Federal a juzgadores, es una muestra de desprecio a las leyes y su desconocimiento de las mismas.

*Información relacionada: AMLO responde sobre reinicio de clases presenciales

Juárez Piña advirtió que los ataques del Primer Mandatario a jueces, buscan inhibir la aplicación de la ley ante decisiones que resultan violatorias del marco legal nacional e internacional, como la recientemente aprobada reforma eléctrica.

Cuando las resoluciones de poderes u organismos autónomos no le son favorables al Presidente Andrés Manuel López Obrador, éste busca desacreditarlas, a través de la intimidación, lo que resulta inaceptable, dijo.

“Las tres suspensiones otorgadas hasta ahora por parte de tribunales federales en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, están en el marco de las competencias del Poder Judicial y se dan en el contexto de la división de poderes, le guste o no a López Obrador. Este es un escenario que estaba previsto ante el atropello a la Constitución, a los tratados internacionales, particularmente el T-MEC, y a las leyes del sector que implicó la reforma promovida por el López Obrador y avalada sin cambio alguno por Morena y sus aliados”, recalcó la legisladora.

Tras recordar que la oposición advirtió sobre los efectos legales de la reforma al sector eléctrico y que se presentarían una serie de recursos de impugnación, indicó que hasta el momento se han interpuesto 20 amparos.

Es por ello que el mandatario federal quiere descalificar al Poder Judicial, a cuyos miembros hay que proteger, expresó.

En tanto, el diputado Mares, que llamó “tóxica” la reforma eléctrica que está siendo impugnada, indicó que su partido político celebra y respalda la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que consideró, existen vacíos legales en su aprobación, aunado a que genera daño a la competencia y al desarrollo del sector en cuestión.

Insistió en que el acoso del Ejecutivo a ese y otros juzgadores que han fallado contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica pone de manifiesto el desconocimiento de la ley en Palacio Nacional.

Expresó que ninguna crítica o acción mediática del Presidente de la República puede estar encima de la ley, de lo contrario, se violarían preceptos constitucionales y se invadiría la autonomía del Poder Judicial.

“López Obrador piensa que el Poder Judicial es un ente de su administración y puede decidir sobre él, pero está equivocado, ojalá entienda que sus aberraciones no tienen sentido común y hay personas serias que le deben estar corrigiendo la plana. Esta vez, López Obrador no le pudo cumplir a sus cómplices, le quedó mal a su amigo Manuel Bartlett y existe una luz de esperanza hacia la industria de no tener una legislación impuesta y contraria a lo ya construido en favor del medio ambiente”, sentenció.