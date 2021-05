La única diferencia entre AMLO y Porfirio Díaz, es el bigote: Sauri

Escucha la nota:



El Presidente Andrés Manuel López Obrador está violando la Constitución, con la intervención abierta, reconocida por él mismo, en el actual proceso electoral, manifestó la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce Sauri.

Sobre las expresiones del Primer Mandatario, respecto a que sus paisanos de Tabasco le están pidiendo se reelija, la congresista expresó que no es deseable que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se convierta en el Porfirio Díaz del actual siglo, aunque, la única diferencia que tiene con el mandatario referido, es el bigote.

Enfatizó que al titular del Ejecutivo le gusta mucho la historia, y por debería recordar las acciones que en su momento llevó a cabo el entonces Presidente Porfirio Díaz, para prolongar sus mandatos por más de 30 de años.

“Es justamente el que el propio Presidente de la República está en este momento, violentando. ¿Por qué la violenta? Pues podemos tener varias hipótesis, desecho de antemano el desconocimiento porque creo que lo conoce tan profundamente como el haber sido autor y motivador del propio modelo. El hecho es que está violando la ley y al violar la ley, viola la Constitución y eso no le sirve al Presidente de la República y mucho menos al país”, atajó.

“Pero lo que sí es que me recordó algo, me recordó a Porfirio Díaz (…) yo no lo veo, aun cuando tengan ambos una cabeza blanca, canas muy bonitas blancas, que tenga aspiración a ser el Porfirio Díaz del Siglo XXI, no lo veo, no lo espero, no lo quiero. Pues yo creo que la diferencia en este momento, entre el Presidente Porfirio Díaz y el Presidente López Obrador es el bigote”, sentenció.

En declaraciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la congresista señaló que lo deseable, es que el Jefe del Ejecutivo Federal se concentrará más en sus acciones que en sus dichos, así como en conciliar con el resto de las fuerzas políticas; sin embargo, ha perdido la oportunidad de guardar silencio.

“Me parece que el Presidente de la República tiene que concentrarse más en hacer que en decir, y para poderlo hacer necesita esa pausa, ese silencio. Estoy segura de que recuperaría toda esa capacidad para concertar y conciliar voluntades, para ejecutar cosas, cosas a favor del país, a favor de su propio proyecto político, que no va a prosperar en medio de la confrontación”, agregó.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre los riesgos que implica para la Nación, que el propio Primer Mandatario será el promotor de la confrontación y polarización entre las fuerzas políticas, la sociedad, el empresariado y demás sectores.

Apuntó que en la Comisión Permanente del Congreso, su bancada, la del PRI, demandó respetar el modelo de comunicación política vigente, que si no es del agrado del Primer Mandatario, tiene facultades para presentar de inmediato, una iniciativa de reforma, que se podría procesar en un periodo extraordinario de sesiones posterior a las elecciones de junio próximo.

Agregó que entre las distintas hipótesis y especulaciones que podrían explicar la abierta intervención del Primer Mandatario, podría establecerse un símil con su deporte favorito, el béisbol.

El Presidente podría estar provocando una “jugada de sacrificio”, violando la ley electoral para obligar a la autoridad en la materia para declarar nulidad por irregularidades y con ello, ganar tiempo y propiciar que las votaciones se repitan. Sin embargo, puntualizó, es una especulación que no debería convertirse en realidad.