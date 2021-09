La transformación no se consolidará sino hasta dentro de 18 años: Mier

*Morena tiene el dilema de ser más un movimiento que un partido y el cambio de régimen no se logrará en tres ni en los próximos seis años, admite el coordinador de Morena en San Lázaro.

El cambio de régimen en el país, impulsado por el actual Gobierno Federal no se consolidará en los tres años que le restan a la presente administración, ni siguiera en los próximos seis años, sino que la transformación impulsada podría tardar hasta 18 años en afianzarse, admitió el coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

“Morena es un partido sí pero no, pero es sobre todo un movimiento y para consolidar la transformación de la vida pública en México, consolidar el régimen, no bastan tres años, incluso no bastan seis. Cambiar el régimen en Méico, nos va a llevar al menos 18 años, el régimen que se está desmantelando, que estaba sustentando en una política neoliberal, desmontarlo, todo lo que hicieron, todas las reformas que le hicieron a la Constitución”, planteó.

El coordinador morenista en San Lázaro fue consultado sobre las opiniones del académico e investigador John Ackerman, sobre la dirección que está tomando el partido.

Quien llegó a fungir como instructor en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y después de la salida de su esposa, Irma Eréndira Sandoval, del gabinete del Presidente de la República, adoptó una posición crítica hacia Morena, afirmando que se están impulsando pactos cupulares a las espaldas de la militancia.

Ackerman también cuestionó si el partido fundado por el Presidente de la República no se está enfilando hacia el “centralismo autoritario del viejo PRI”.

En respuesta, el diputado Mier Velazco, quien dijo respetar esos señalamientos, también fue enfático en indicar que el investigador universitario “no pensaba eso” hace unos meses, aunado a que “no es lo mismo opinar a veces como cantinero y a veces como borracho”.

En cuanto a si el proyecto de gobierno del partido Morena tiene como fin llevar a México al “socialismo”, a través de acciones como el cierre e intervención en empresas privadas, el legislador federal expresó que el movimiento busca la transformación, equidad y revertir desigualdades.

Aseveró que la conducción financiera y económica del país es estable y de certeza, sin embargo, los opositores a la llamada transformación, quieren hacer ver que el paraíso de México ya se extinguió.

Y así ha sido, reconoció, el “paraíso” de los privilegios ha terminado, pero para unos cuántos. El Movimiento de Regeneración Nacional, dijo, está a favor del libre mercado y de llevar al país a la “felicidad”.

El congresista añadió que un total de 178 de los 201 integrantes de la fracción parlamentaria firmaron el pronunciamiento a favor de una gran alianza nacional para continuar con la transformación.