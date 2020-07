La epidemia se está desacelerando en México, asegura López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, explicó que si bien la epidemia sigue activa “el aumento no implica una aceleración, sino que sigue en fase creciente y una velocidad lenta”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que a pesar del incremento en las cifras de contagios y muertes por Covid-19 “la epidemia se está desacelerando en el país”, y en estos momentos “no hay un repunte en el proceso de desconfinamiento”, el cual, dijo, se ha “mantenido en términos ordenados, progresivos y claros”.

En conferencia de prensa, indicó que si pueden existir rebrotes de coronavirus por la apertura de actividades “lo cual no se puede considerar una sorpresa porque se conocía que eso podía ocurrir”, pero señaló que los datos “técnicos” si les hablan de una disminución en porcentajes de contagios y no de “distorsiones deliberadas de la información”.

“La epidemia en México se está desacelerando, no se ha acelerado y el proceso de desconfinamiento, de retorno a actividades en el espacio público no se ha manifestado como un rebrote, un repunte, o como un incremento de la velocidad en la que ocurre la epidemia… La evidencia nos muestra que hasta el momento no hay un repunte que pueda ser atribuible al proceso de desconfinamiento”

Explicó que si bien la epidemia sigue activa “el aumento no implica una aceleración, sino que sigue en fase creciente y una velocidad lenta”.