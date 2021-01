Juicio político y ataques al INE, polarizan elecciones: consejeros

Escucha la nota:



Las solicitudes de juicio político a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), no son adecuadas, son un intento de presionar, amedrentar a la autoridad e incidir de manera negativa en la autonomía e independencia del árbitro electoral, advirtió la consejera electoral, Carla Humphrey.

Lo anterior, al participar en la reunión plenaria virtual del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

En ese marco, el consejero Ciro Murayama, refrendó su postura respecto a que las conferencias mañaneras en Palacio Nacional son propaganda gubernamental y conforme a la Constitución y fallos del Tribunal Electoral, deberá suspenderse su difusión íntegra en medios de comunicación, en cuanto inicien las campañas electorales de este 2021.

A su vez, el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, advirtió que el activismo político del Presidente de la República y la actuación parcial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son dos de las amenazas que están poniendo en riesgo los comicios del presente año.

En el encuentro convocado por diputados federales y senadores del Sol Azteca, los invitados también coincidieron en el tema de la sobrerrepresentación de la mayoría en el Congreso de la Unión, en especial en la Cámara de Diputados, y en la necesidad de promover ajustes a la norma, para impedir la conformación de mayorías artificiales que en suma, representan un “fraude” al voto ciudadano.

En el caso del juicio político contra consejeros electorales, en particular el que promueve el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Gerardo Fernández, respecto al consejero presidente, Lorenzo Córdova y el consejero Murayama Rendón, la consejera Humphrey Jordan expresó su preocupación ante acciones que buscan denostar la autonomía del organismo electoral.

La invitada subrayó que hay vías legales, como acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revertir o cuestionar formalmente las acciones y decisiones de los consejeros electorales, sin generar polarización que no abona a desarrollar un adecuado proceso electoral.

“Y obviamente sin enfrentar este tipo de presiones para amedrentar ni a consejeros y a consejeras electorales, y por supuesto no difamar o denostar o poner en duda la actuación de un órgano que además, hoy estamos nosotros once, ha habido otros. Nunca había pasado por un tema de estos, de pedir un juicio político a consejeras y consejeros. En fin, siempre hay vías jurídicas para resolver los temas, los diferendos. Yo creo que este clima de enfrentamiento no ayuda a nadie”, alertó la consejera Humphrey.

Manifestó que hay canales y salidas jurídicas para dar el debate sobre las decisiones de los organismos electorales, pero con respeto y sin generar una mayor confrontación.

Proceder contra los consejeros del INE, remarcó, busca incidir en la autonomía e independencia de esa institución. “No es una buena idea”, no es “adecuado” en la forma ni en tiempo, en medio del proceso electoral más grande en el país, donde existen reglas claras para dar certeza a todos los competidores, enfatizó.

Ello, tras recordar que la norma establece que no puede haber cambios en materia electoral, al menos 90 días antes del proceso electoral.

Durante el encuentro, el consejero Murayama y el exconsejero Figueroa remarcaron que en el tema de la sobrerrepresentación, sería adecuado tomar medidas legales para evitar esa distorsión a la cual se refirieron como un riesgo de “defraudación” a la voluntad expresada por los ciudadanos, con el voto en las urnas.

El consejero Murayama Rendón adelantó que en abril próximo, el INE emitirá lineamientos relativos al proceso electoral y ese sería buen momento para abordar la sobrerrepresentación de la cual algunos grupos parlamentarios han echado mano para crear mayorías artificiales que no reflejan la realidad del voto, en instancias como la Cámara de Diputados.

La defensa de un Legislativo fuerte es no permitir la sobrerrepresentación que de paso a un Congreso “débil y plegado” al Ejecutivo Federal, y esa discusión no se generó este sexenio, sino hace décadas, enfatizó.