Jesús Seade rechaza que esté siendo investigado por peculado

Tras la publicación el el periódico El Universal en torno a que la secretaría de la Función Pública investiga al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade por peculado y abuso de funciones al falsear comisiones de trabajo para visitar a su familia en Hong Kong; el funcionario aseguró que es falsa la acusación.

Mediante una carta dirigida al director del diario nacional, Seade Kuri negó que las ocasiones en las que viajó a la ciudad de Hong Kong, haya gastado más de 865 mil pesos del erario federal para pagarse no sólo viáticos si no aviones para ver a su esposa.

Aclaró que en el lapso de 2018 a 2020 realizó cinco viajes a Hong Kong y/o China, “todos ellos para fortalecer los canales de comunicación con autoridades y empresarios locales con respecto al T-MEC, dado el interés del gobierno de México de proyectar el referido acuerdo comercial como una base de interés para la inversión de los negocios con esa nación asiática”.

“En dichos viajes no recibí ni erogué recurso alguno por concepto de viáticos. Cuento con un lugar de residencia en dicha ciudad y elegí absorber la totalidad de los gastos de estancia y otros. El costo de dos de los cinco vuelos a Hong Kong los cubrí de mi peculio y los otros tres fueron cubiertos por la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó.

De acuerdo a Seade, “no se sostiene la insinuación de que en mi ejercicio público haya incurrido en algún tipo de peculado, con honor acepté la invitación del presidente López Obrador de integrarme a la subsecretaría a mi cargo, con la encomienda de lograr la aprobación y ratificación del T-MEC, aún cuando mis emolumentos se redujeron a una séptima parte de mis percepciones anteriores en los sectores públicos y académico. Lo hice convencido del proyecto de la cuarta transformación”.

“Mi carrera como servidor público nacional e internacional es intachable. La marca central de la misma siempre ha sido la probidad y la construcción de instituciones. Soy un funcionario de reconocida probidad como los lectores de su prestigiado diario, estoy seguro, saben”, afirmó.

No obstante, informó que tras la publicación, “me he puesto en contacto con el órgano interno de control de la SRE, a la cual he remitido la información aquí descrita y ante el cual me he puesto a sus órdenes para realizar cualquier aclaración. No he sido notificado que exista una indagatoria en mi contra”.

“Espero estas precisiones ayuden a disipar las acusaciones del artículo de referencia, cuyo origen ignoro pero que está instalado en la mala fe y las peores motivaciones. Por lo anterior, y con base en el derecho de réplica le agradeceré la publicación en el mismo espacio de su honorable diario que la nota y columnas señaladas”, concluye el texto.