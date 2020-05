Iztapalapa con más abuso en precios, ‘grave error’ cerrar cerveceras: Profeco

Escucha la nota:



El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield, informó que es en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde más abusos de precios hay, con respecto al resto del país.

En un videochat en redes sociales, organizado por diputadas federales encabezadas por Aleida Alavez, del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el funcionario señaló que en ese punto de la capital es donde más comercios “se están pasando de rosca”.

Al recibir quejas y dudas sobre alza de precios en el marco de la emergencia por conoravirus, en su habitual tono coloquial afirmó que en Iztapalapa hay comerciantes a los que se les ha pedido no abusar con los precios, en especial de productos básicos.

Hay quienes “nos hacen pendejos” prometiendo que van a normalizar los precios, y reinciden en el alza injustificada, reconoció.

“Ha habido gente que se compromete en Iztapalapa a bajar el precio y nos hacen pendejos porque al día siguiente regresamos y otra vez lo volvieron a subir. Muchos de ellos ahorita piensan que las multas no las van a pagar, pero vamos a llegar a embargarlos, porque tengo muchas multas ya fincadas en Iztapalapa. De todo México, de todo México el lugar donde más casos reales de abuso tengo, es en Iztapalapa. Como que no son muy solidarios”, dijo textualmente.

Al afirmar que en aproximadamente un mes, PROFECO comenzará a aplicar sanciones a quienes lo ameriten, por haber encarecido sus productos durante la emergencia sanitaria, llamó a las diputadas federales a no “ser paleras” de los “pasados de rosca” que en unos días o semanas más, les pedirán intercedan por ellos para no pagar las multas que se les impondrán.

Consultado sobre la escasez de cerveza en el país, calificó como un “gravísimo error” haber ordenado el cierre de las plantas productoras, porque no hay reservas y los mexicanos ya “nos la bebimos toda”.

“A mí me parece un gravísimo error haber cerrado las plantas de cerveza. En Estados Unidos no cerraron, en Europa no cerraron, así que ahora, los que queramos tomarnos una chela, nos tenemos que echar una chela importada. Aunque la marca parezca de la que siempre hay, pero no hay cerveza mexicana, la que había en almacenes ya se acabó. El mes que duró cerrada la planta, nos la bebimos toda”, agregó.

Durante la comunicación con las congresistas, Sheffield Padilla indicó que no debe haber abusos ni cobros dobles en las aerolíneas que acordaron reprogramar vuelos suspendidos por el coronavirus y que deberán reponer en agosto, septiembre o meses posteriores.

Manifestó que en el caso del alcohol en gel, gran parte del producto que se consume en el país es de importación, de ahí la escasez y el alza de sus precios al consumidor.

El caso es el mismo para el arroz, porque en un 70 por ciento es de importación, aunque el etiquetado diga que es mexicano, abundó.

Respecto a los cubrebocas, recordó que México vendió a China y otros países gran parte de su producción, y en medio de la pandemia, tuvo que recomprar principalmente al mercado chino, lo que encareció los precios. En ese caso, manifestó que la situación se normalizará con el tiempo.

En cuanto a productos de la canasta básica, indicó que el alza en el kilo de tortilla, de frijol, jitomate y pollo, es injustificado y cualquier abuso debe ser denunciado ante PROFECO.

El precio debe ser promedio, de 15.50 pesos en tortillerías y 11.60 pesos por kilo de tortilla en autoservicios, porque México es productor de maíz blanco y lejos de haber escasez, las cosechas de este año fueron buenas, planteó.