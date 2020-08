ISSSTE aclara que vida útil de cubrebocas es de cuatro a seis horas

Escucha la nota:



El ISSSTE implementó el “Lineamiento para el reingreso a las actividades administrativas en la Nueva Normalidad por la pandemia del virus SARS-Cov2”, se trata de una estrategia “para quienes vuelven a sus actividades laborales para que apliquen medidas de protección para preservar la salud personal, de sus compañeros de trabajo y familias”.

En un comunicado, explicó que la encargada de implementarlo es Vanessa Prieto, subdirectora de Atención al Derechohabiente, quien ha promovido entre el personal los procesos de higiene y protocolos de seguridad, entre ellos maximizar los hábitos de limpieza antes de salir de casa, camino al trabajo, en el transporte público o particular, así como en las áreas laborales.

La especialista aclaró que la vida útil de los cubrebocas será entre cuatro a seis horas, y deberán romperse antes de tirarlos a la basura para evitar que sean reutilizados, mientras que los pañuelos desechables se arrojarán en una bolsa especial para evitar una posible propagación del virus.

También, recomendó utilizar lo menos posible los teléfonos celulares, anillos, alhajas, relojes y corbatas, como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, y aplicar correctamente el gel antibacterial por 20 a 30 segundos, limpiando los pliegues de los dedos y los laterales mediante fricción, así como el cepillado de las palmas de las manos con las puntas de los dedos.

Además, explicó que el uso de elevadores será escalonado y se limitará a no más de cinco personas dentro, se evitará el ingresar alimentos y de conversaciones durante el trayecto.

Como medida de higiene, las y los trabajadores deberán mantener el área laboral despejada y limpia, con el fin de evitar la propagación en superficies; evitar el uso de cloro para no dañar mucosas y piel; así como fomentar la limpieza de monitores, teclados y equipos de telefonía. También evitar el uso de aerosoles ya que estos dan una sensación de falsa protección y limpieza.

Entre las medidas de socialización sugeridas se encuentran las reverencias, gesticulaciones, saludos con los codos; en caso de ver a personal que no sigan las medidas, pedir de manera amable el uso de cubrebocas y, si es el caso, careta y no entrar en controversias con los compañeros de trabajo; evitar llevar acompañantes y a menores de edad; deambular sin necesidad por las áreas de trabajo y no saltarse los filtros de salud.