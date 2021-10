Israel no puede ser refugio de torturadores, dice AMLO sobre Tomás Zerón

Escucha la nota:



Israel no puede ser refugio de torturadores, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que aún se encuentra a la espera de que el gobierno de aquel país responda a la carta en la que pide la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex funcionario implicado en el caso Ayotzinapa.

Abundó que la estancia de quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal no puede basarse en un asunto comercial o mercantil y por tanto, no puede estar por encima de la moral, especialmente en una nación como Israel porque, “es un asunto de su historia”, señaló López Obrador.

Respecto a la difusión de documentos que muestran que elementos policiacos de Iguala habrían entregado a los 43 normalistas de Ayotzinapa a la organización criminal Guerreros Unidos y que molestó a los padres y madres de los desaparecidos, advirtió que cada vez que se pueda can a seguir informando porque “si no, dicen que no hay avances”.

Agregó que en su gobierno existe la voluntad de transparentar toda la investigación sobre la desaparición de los jóvenes y que se conozcan los archivos de toda las instituciones involucradas en el caso, especialmente en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que habían acusado dijo, de no querer dar información sobre el caso.

López Obrador reiteró que su gobierno es defensor de los derechos humanos y por lo tanto “no vamos a permitir que nos midan con la misma vara de quienes violaban los derechos humanos”.